Implementează Filestash cu un singur click.
Manager de fișiere web auto-găzduit care oferă acces din browser la FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git și peste 20 de backend-uri de stocare.
Alege un plan VPS pentru Filestash
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Filestash
Filestash este o platformă open-source, agnostică la stocare, de gestionare a fișierelor, care îți oferă o interfață de browser curată pentru accesarea fișierelor prin peste 20 de protocoale — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox și altele. În loc să menții clienți separați pentru fiecare sistem de stocare, Filestash le unifică sub o singură interfață web intuitivă.
Găzduirea proprie a Filestash pe propriul tău VPS îți menține credențialele de stocare și transferurile de fișiere complet sub controlul tău, fără taxe de abonament și fără dependențe de terți. Conectează-te la orice stocare pe care o folosești deja, configurează autentificarea și partajează accesul cu echipa ta.
Funcționalități cheie ale Filestash
20+ Backend-uri de stocare
Conectează-te la FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox și multe altele dintr-o singură interfață unificată, fără a schimba clienții.
Protocoale de acces multiple
Accesează-ți fișierele prin interfața web, gateway-ul SFTP, WebDAV sau API-ul compatibil S3 — permițând Filestash să funcționeze cu instrumentele și fluxurile tale de lucru existente.
Editare document în browser
Editează documente Office direct în browser cu integrare opțională Collabora Online — nu ai nevoie de aplicații desktop sau de descărcări de fișiere.
Plugin Arhitectură
Extinde Filestash cu pluginuri pentru vizualizatoare de fișiere specializate, backend-uri de autentificare, conectori de stocare și automatizarea fluxurilor de lucru.
Căutare pe bază de AI
Căutarea inteligentă și dosarele inteligente te ajută să localizezi rapid fișiere în toate backend-urile de stocare conectate.
De ce să rulezi Filestash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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