Instalează NocoBase cu un singur click.
Platformă open-source no-code, extensibilă, pentru construirea de instrumente interne și aplicații de business, cu o arhitectură bazată pe plugin-uri.
Alege un plan VPS pentru NocoBase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NocoBase
NocoBase este o platformă open-source no-code/low-code, orientată spre scalabilitate, care combină o interfață vizuală cu o arhitectură bazată pe plugin-uri, astfel încât atât utilizatorii non-tehnici, cât și inginerii pot colabora eficient. Motorul său de modelare a datelor, builder-ul UI drag-and-drop și instrumentele de automatizare a fluxurilor de lucru acoperă totul, de la aplicații CRUD simple la aplicații de business multi-tenant complexe.
Găzduirea proprie a NocoBase pe VPS-ul tău elimină prețurile per utilizator, păstrează datele de business sensibile pe propria infrastructură și oferă echipelor de dezvoltare libertatea de a instala plugin-uri personalizate și de a se integra cu sistemele interne fără restricții din partea furnizorului.
Funcționalități cheie ale NocoBase
Modelare vizuală de date
Definește tabele, câmpuri și relații complexe printr-o interfață vizuală, cu suport pentru toate tipurile comune de câmpuri, inclusiv atașamente, formule și căutări.
Constructor UI Drag-and-Drop
Proiectează interfețe de aplicații responsive aranjând blocuri și componente pe o pânză, fără a fi necesar cod front-end pentru layout-uri standard.
Arhitectură bazată pe Plugin
Extinde platforma cu pluginuri comunitare sau personalizate pentru noi tipuri de câmpuri, acțiuni și integrări, fără a modifica aplicația de bază.
Automatizarea fluxului de lucru
Construiește procese de afaceri condiționale și fluxuri de aprobare vizual, declanșând acțiuni la modificările datelor, fără a scrie logica de backend de la zero.
Permisiuni bazate pe roluri
Controlează accesul la date și elemente UI la nivel de rol, suportând multi-tenancy și izolare la nivel de departament într-o singură instalare.
API-uri generate automat
Fiecare model de date expune automat endpoint-uri REST API, permițând integrarea cu sisteme externe și front-end-uri personalizate fără dezvoltare suplimentară.
De ce să rulezi NocoBase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.