Instalează FUXA cu un singur click.
Software SCADA/HMI open-source bazat pe web pentru proiectarea vizualizărilor de proces în timp real și conectarea la dispozitive industriale.
Alege un plan VPS pentru FUXA
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FUXA
FUXA este o platformă SCADA/HMI/panou de bord open-source, construită în întregime pentru web. Editorul drag-and-drop rulează în browser, astfel încât inginerii pot proiecta mimici de instalații, panouri de bord și ecrane de operator fără a instala instrumente proprietare — iar aceleași ecrane se randează pe orice dispozitiv cu un browser.
Găzduirea FUXA pe propriul tău VPS păstrează datele de etichetă, fișierele de proiect și credențialele dispozitivelor în infrastructura pe care o controlezi, ceea ce contează pentru mediile OT unde SCADA găzduită în cloud este rareori o opțiune. Runtime-ul Node.js vine cu drivere native pentru Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT și Ethernet/IP, astfel încât poate comunica cu PLC-uri existente și dispozitive de teren fără gateway-uri suplimentare.
Funcționalități cheie ale FUXA
Editor web
Proiectează ecrane SCADA, panouri de bord și alarme direct în browser cu un editor drag-and-drop — nu sunt necesare instrumente de inginerie doar pentru Windows.
Protocoale industriale
Drivere native pentru Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT și Ethernet/IP conectează FUXA la PLC-uri și dispozitive de teren direct din cutie.
Etichete în timp real
Conectează elementele de pe ecran la etichetele dispozitivelor live și urmărește cum valorile se actualizează în timp real cu suport de istoric încorporat pentru tendințe și rapoarte.
Alarme și evenimente
Configurează alarme bazate pe praguri cu fluxuri de lucru de confirmare și păstrează un istoric al evenimentelor pentru audituri și analiză post-incident.
Grafică bazată pe SVG
Grafica vectorială scalabilă menține imaginile clare pe orice dimensiune a afișajului, de la HMI-urile operatorilor la tablourile de bord mari de prezentare generală de pe peretele camerei de control.
Logică scriptabilă
Adaugă logică JavaScript personalizată pentru a gestiona calculele, transformările și comportamentul condițional fără a reconstrui aplicația.
De ce să rulezi FUXA pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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