Cerbos este un punct de decizie a politicilor auto-găzduit care decuplează logica de autorizare de codul aplicației tale. În loc să împrăștii verificările de permisiuni prin servicii, tu definești politicile de resurse și de principal ca fișiere YAML controlate prin versiuni, iar Cerbos răspunde la întrebările de autorizare printr-un API REST și gRPC în timpi de răspuns sub-milisecundă.

Auto-găzduirea Cerbos pe propriul tău VPS menține fiecare decizie de autorizare și jurnal de audit în întregime în infrastructura ta — niciun serviciu terț nu vede ce utilizatori accesează ce resurse. Politicile coexistă cu codul tău, se integrează cu orice limbaj prin clienți SDK generați și pot fi reîncărcate la rulare fără a-ți reporni serviciile.