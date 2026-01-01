Implementează Cerbos printr-o instalare cu un singur click.
Serviciu de autorizare open-source, independent de limbaj, pentru scrierea politicilor de control al accesului sensibile la context sub formă de cod.
Alege un plan VPS pentru Cerbos
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cerbos
Cerbos este un punct de decizie a politicilor auto-găzduit care decuplează logica de autorizare de codul aplicației tale. În loc să împrăștii verificările de permisiuni prin servicii, tu definești politicile de resurse și de principal ca fișiere YAML controlate prin versiuni, iar Cerbos răspunde la întrebările de autorizare printr-un API REST și gRPC în timpi de răspuns sub-milisecundă.
Auto-găzduirea Cerbos pe propriul tău VPS menține fiecare decizie de autorizare și jurnal de audit în întregime în infrastructura ta — niciun serviciu terț nu vede ce utilizatori accesează ce resurse. Politicile coexistă cu codul tău, se integrează cu orice limbaj prin clienți SDK generați și pot fi reîncărcate la rulare fără a-ți reporni serviciile.
Funcționalități cheie ale Cerbos
Politică ca cod
Definește reguli de acces în fișiere YAML versionate, cu istoric Git complet, revizuire de cod și validare CI/CD, în loc de tabele de baze de date ascunse în aplicația ta.
Independent de limbă
Apelează Cerbos prin REST sau gRPC din orice limbaj cu clienți SDK oficiali pentru Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby și Rust.
Decizii conștiente de context
Evaluează permisiunile în funcție de atributele utilizatorului, resursei și mediului — inclusiv revendicările JWT — pentru a exprima reguli detaliate dincolo de atribuirile statice de roluri.
Latență sub-milisecundă
Politicile sunt compilate într-un motor de decizie în memorie, astfel încât verificările se realizează în mult mai puțin de o milisecundă și se scalează orizontal fără un salt în baza de date.
Jurnal de audit încorporat
Fiecare decizie de autorizare poate fi înregistrată cu contextul complet al cererii și răspunsului pentru raportarea conformității și depanarea ulterioară a politicilor.
De ce să rulezi Cerbos pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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