Implementează Metabase cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de inteligență de afaceri open-source care permite oricărui membru al echipei să exploreze datele și să creeze tablouri de bord fără SQL.
Alege un plan VPS pentru Metabase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu Metabase
Metabase este o platformă de business intelligence open-source lider, în care au încredere peste 40.000 de companii din întreaga lume. Constructorul său intuitiv de interogări permite membrilor echipei non-tehnice să exploreze datele și să creeze tablouri de bord interactive fără a scrie SQL, în timp ce utilizatorii avansați pot folosi interogări native. Se conectează la peste 20 de baze de date, inclusiv PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery și Snowflake, și acceptă rapoarte automate prin email și Slack.
Implementarea Metabase pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile ale afacerii în mediul tău, elimină prețurile SaaS per utilizator și oferă resurse dedicate pentru interogări complexe și seturi mari de date care încetinesc serviciile de analiză cloud partajate.
Funcționalități cheie ale Metabase
Constructor de interogări No-SQL
Oricine din echipă poate explora date și construi diagrame printr-o interfață vizuală, fără a învăța sintaxa SQL.
20+ Conectori de baze de date
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake și altele printr-un asistent de configurare ghidat.
Tablouri de bord interactive
Combină diagrame, metrici și filtre în tablouri de bord partajabile care se actualizează automat cu date noi.
Rapoarte automate
Programează livrarea rapoartelor prin email sau Slack, astfel încât părțile interesate să aibă întotdeauna informații actualizate fără a se autentifica.
Încorporare și Partajare
Integrează tablouri de bord în instrumente externe sau partajează linkuri publice pentru analize orientate către clienți, fără a expune datele brute.
De ce să rulezi Metabase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
Se verifică...
Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Plausible Analytics
Plausible este o alternativă Google Analytics ușoară, care pune confidențialitatea pe primul locImplementează
Ackee
Ackee este un instrument de analiză Node.js cu auto-găzduire, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea site-urilor webImplementează
Apache DevLake
Platformă open-source de metrici DORA și funcții de analiză pentru echipa de inginerieImplementează