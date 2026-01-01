Implementează Typesense cu o instalare cu un singur click.
Motor de căutare open-source, rapid, cu toleranță la greșeli de tastare, fațetare și rezultate instantanee, ca o alternativă la Elasticsearch și Algolia.
Alege un plan VPS pentru Typesense
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Typesense
Typesense este un motor de căutare modern, prietenos cu dezvoltatorii, construit pentru viteză și simplitate. Oferă rezultate de căutare sub-milisecundă cu toleranță încorporată la greșeli de tipar, clasificare inteligentă, filtrare fațetată și căutare geografică — fără complexitatea operațională a Elasticsearch.
Auto-găzduirea Typesense pe un VPS îți oferă un backend de căutare dedicat, fără taxe per interogare și control complet asupra indexării, designului schemei și configurării clasificării. Este conceput ca o alternativă rentabilă la Algolia pentru dezvoltatorii care doresc capabilități puternice de căutare, pregătite pentru producție, fără a plăti prețuri SaaS la scară.
Funcționalități cheie ale Typesense
Căutare tolerantă la greșeli de tastare
Corectează automat greșelile de ortografie din interogările de căutare, astfel încât utilizatorii să găsească întotdeauna rezultate chiar și cu o intrare imperfectă.
Rezultate instantanee
Indexarea în memorie oferă răspunsuri la interogări în sub-milisecunde pentru o experiență de căutare rapidă și receptivă.
Filtrare fațetată
Permite utilizatorilor să-și rafineze rezultatele după categorie, interval de preț, evaluare sau orice câmp personalizat cu suport integrat pentru fațete.
Căutare Geo
Căutați și filtrați înregistrările după proximitatea geografică, utilizând câmpurile de latitudine și longitudine cu interogări pe rază.
API simplu
Un API REST curat și biblioteci client oficiale pentru JavaScript, Python, Ruby, Go și PHP fac integrarea ușoară.
De ce să rulezi Typesense pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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