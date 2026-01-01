Implementează ToolJet printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source low-code pentru a construi și a implementa instrumente interne, tablouri de bord și panouri de administrare cu peste 50 de integrări de surse de date.
Alege un plan VPS pentru ToolJet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ToolJet
ToolJet este o platformă open-source low-code care oferă echipelor un constructor vizual drag-and-drop pentru crearea de instrumente interne, panouri de administrare și aplicații CRUD într-o fracțiune din timpul obișnuit de dezvoltare. Cu peste 40 de componente UI încorporate și conectori nativi pentru peste 50 de servicii — inclusiv PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API-uri REST, Google Sheets și Stripe — echipele pot construi aplicații bazate pe date fără a scrie cod frontend extins.
Găzduirea ToolJet pe propriul tău VPS menține configurațiile instrumentelor interne, credențialele surselor de date și logica de afaceri în întregime în cadrul infrastructurii tale. Fără prețuri per utilizator, fără limite de utilizare și fără acces terț la datele tale operaționale.
Funcționalități cheie ale ToolJet
50+ conectori de surse de date
Conectează-te la baze de date, REST API-uri, endpoint-uri GraphQL și instrumente SaaS, inclusiv Google Sheets, Stripe și Salesforce, fără a scrie cod de integrare personalizat.
Constructor vizual Drag-and-Drop
Creează machete de interfață din peste 40 de componente predefinite — tabele, formulare, diagrame, ferestre modale — fără a scrie HTML sau CSS, și leagă-le direct de interogările de date.
Logică JavaScript și Python
Adaugă transformări de date și logica de afaceri direct în interogări folosind JavaScript sau Python, menținând utilizatorii avansați în control deplin fără a părăsi platforma.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește permisiuni granulare per aplicație și spațiu de lucru, astfel încât fiecare membru al echipei să poată accesa doar instrumentele și datele relevante pentru rolul său.
Sincronizare Git
Definițiile aplicațiilor de control al versiunilor prin sincronizarea cu un depozit Git, permițând revizuiri de cod, audituri și reveniri la versiuni anterioare pentru instrumente interne critice.
De ce să rulezi ToolJet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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