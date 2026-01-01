ToolJet este o platformă open-source low-code care oferă echipelor un constructor vizual drag-and-drop pentru crearea de instrumente interne, panouri de administrare și aplicații CRUD într-o fracțiune din timpul obișnuit de dezvoltare. Cu peste 40 de componente UI încorporate și conectori nativi pentru peste 50 de servicii — inclusiv PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API-uri REST, Google Sheets și Stripe — echipele pot construi aplicații bazate pe date fără a scrie cod frontend extins.

Găzduirea ToolJet pe propriul tău VPS menține configurațiile instrumentelor interne, credențialele surselor de date și logica de afaceri în întregime în cadrul infrastructurii tale. Fără prețuri per utilizator, fără limite de utilizare și fără acces terț la datele tale operaționale.