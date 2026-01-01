Instalare Marreta cu un singur click.
Proxy de conținut web auto-găzduit care preia și curăță articolele pentru o lectură fără distrageri, fără urmărire.
Alege un plan VPS pentru Marreta
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Marreta
Marreta este un proxy web auto-găzduit care preia și procesează pagini web pentru a livra versiuni curate, lizibile, fără cookie-uri de urmărire, reclame și bariere de acces. Normalizează URL-urile, elimină zgomotul din ieșirea HTML și stochează rezultatele în cache local, astfel încât citirile repetate să fie returnate instantaneu. Regulile personalizate per-domeniu îți permit să ajustezi fin modul în care site-urile specifice sunt curățate și redate.
Rularea Marreta pe propriul tău VPS înseamnă că toată procesarea are loc pe o infrastructură pe care o controlezi — niciun serviciu de citire terț nu primește istoricul tău de navigare. Rezultatul este o alternativă privată, rapidă și autonomă la proxy-urile de citire bazate pe cloud, fără limite de utilizare și fără ca datele să părăsească serverul tău.
Funcționalități cheie ale Marreta
Curățare și normalizare URL
Elimină parametrii de urmărire, redirecționările și zgomotul din interogări din URL-uri înainte de a le prelua, producând de fiecare dată linkuri canonice curate.
Preluare conținut fără cookie-uri
Recuperează pagini fără cookie-uri sau anteturi de identificare, ocolind ferestrele pop-up de consimțământ pentru cookie-uri și porțile de acces bazate pe cookie-uri.
Optimizare HTML
Elimină reclamele, scripturile, ferestrele pop-up și elementele care nu țin de conținut pentru a oferi o versiune curată, cu încărcare rapidă, a paginii.
Caching inteligent
Memorează în cache paginile procesate local, astfel încât vizitele repetate să se încarce imediat, fără a re-prelua sau re-procesa pagina sursă.
Reguli personalizate per domeniu
Aplică eliminarea CSS specifică site-ului, injectarea JavaScript și reguli personalizate pentru antet sau cookie-uri pentru a ajusta fin ieșirea pentru orice domeniu.
Acces API JSON
Fiecare URL procesat este disponibil și ca răspuns API JSON, făcând Marreta ușor de integrat în fluxurile de lucru de automatizare.
De ce să rulezi Marreta pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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