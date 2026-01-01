Marreta este un proxy web auto-găzduit care preia și procesează pagini web pentru a livra versiuni curate, lizibile, fără cookie-uri de urmărire, reclame și bariere de acces. Normalizează URL-urile, elimină zgomotul din ieșirea HTML și stochează rezultatele în cache local, astfel încât citirile repetate să fie returnate instantaneu. Regulile personalizate per-domeniu îți permit să ajustezi fin modul în care site-urile specifice sunt curățate și redate.

Rularea Marreta pe propriul tău VPS înseamnă că toată procesarea are loc pe o infrastructură pe care o controlezi — niciun serviciu de citire terț nu primește istoricul tău de navigare. Rezultatul este o alternativă privată, rapidă și autonomă la proxy-urile de citire bazate pe cloud, fără limite de utilizare și fără ca datele să părăsească serverul tău.