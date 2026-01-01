Hister este un motor de căutare open-source care indexează automat integral site-urile web pe care le vizitezi, transformând istoricul browserului tău într-o bază de cunoștințe privată, căutabilă. În loc să derulezi printr-o listă cronologică a istoricului sau să te bazezi pe motoare de căutare la distanță care profilează fiecare interogare, Hister îți permite să găsești orice pagină pe care ai citit-o deja folosind conținutul său, nu doar titlul sau URL-ul.

Găzduirea proprie a Hister păstrează datele tale de navigare, conținutul indexat și interogările de căutare în întregime pe VPS-ul tău. Aceeași instanță poate parcurge site-uri suplimentare, indexa fișiere locale, expune un endpoint MCP agenților AI și servi mai mulți utilizatori — totul fără a trimite o singură interogare către un serviciu terț.