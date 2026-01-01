Instalează Hister cu un singur click.
Motor de căutare personal, cu prioritate locală, care indexează integral istoricul tău de navigare și baza de cunoștințe.
Alege un plan VPS pentru Hister
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hister
Hister este un motor de căutare open-source care indexează automat integral site-urile web pe care le vizitezi, transformând istoricul browserului tău într-o bază de cunoștințe privată, căutabilă. În loc să derulezi printr-o listă cronologică a istoricului sau să te bazezi pe motoare de căutare la distanță care profilează fiecare interogare, Hister îți permite să găsești orice pagină pe care ai citit-o deja folosind conținutul său, nu doar titlul sau URL-ul.
Găzduirea proprie a Hister păstrează datele tale de navigare, conținutul indexat și interogările de căutare în întregime pe VPS-ul tău. Aceeași instanță poate parcurge site-uri suplimentare, indexa fișiere locale, expune un endpoint MCP agenților AI și servi mai mulți utilizatori — totul fără a trimite o singură interogare către un serviciu terț.
Funcționalități cheie ale Hister
Index istoric text integral
Indexează automat conținutul real al paginilor pe care le vizitezi, astfel încât să poți căuta după ceea ce a fost scris, nu doar după URL sau titlu.
Limbaj de interogare performant
Filtrează după domeniu, interval de date, limbă, etichete și expresii text integral, folosind o sintaxă de interogare dedicată, construită pentru precizie.
Indexare fișiere locale
Îndreaptă Hister către directoare de pe VPS-ul tău pentru a indexa notițe, documente și baze de cunoștințe alături de istoricul tău de navigare.
Crawler încorporat
Extinde indexul prin indexarea site-urilor externe, fie cu un crawler HTTP tradițional, fie cu un browser headless pentru paginile cu mult JavaScript.
Suport multi-utilizator
Găzduiește o instanță partajată pentru o echipă sau o comunitate locală cu indexuri per utilizator și autentificare bazată pe OAuth.
Integrarea AI și MCP
Activează căutarea semantică opțională și expune rezultatele agenților AI printr-un endpoint Model Context Protocol.
De ce să rulezi Hister pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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