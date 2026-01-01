PicoShare este un serviciu de partajare a fișierelor open-source, minimalist, conceput să facă un singur lucru bine: să încarci un fișier și să partajezi un link de descărcare directă. Spre deosebire de platformele complete de stocare în cloud, PicoShare nu are ierarhie de foldere, conturi multi-utilizator și nici cote de stocare — doar o singură parolă partajată care protejează interfața de administrare și o adresă URL publică curată pentru fiecare fișier pe care îl partajezi. Linkurile pot fi setate să expire după o perioadă de timp configurabilă sau un număr de descărcări, iar linkurile de încărcare pentru invitați permit colaboratorilor externi să trimită fișiere pe serverul tău fără un cont.

Găzduirea PicoShare pe propriul tău VPS înseamnă că fișierele partajate sunt stocate pe propria ta infrastructură, fără nicio platformă terță parte între tine și destinatarii tăi, și niciun fișier respins pentru că este prea mare.