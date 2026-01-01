Implementează PicoShare printr-o instalare cu un singur click.
Partajare de fișiere auto-găzduită minimalistă, cu linkuri care expiră, încărcări de la invitați și fără limite de dimensiune a fișierelor.
Alege un plan VPS pentru PicoShare
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu PicoShare
PicoShare este un serviciu de partajare a fișierelor open-source, minimalist, conceput să facă un singur lucru bine: să încarci un fișier și să partajezi un link de descărcare directă. Spre deosebire de platformele complete de stocare în cloud, PicoShare nu are ierarhie de foldere, conturi multi-utilizator și nici cote de stocare — doar o singură parolă partajată care protejează interfața de administrare și o adresă URL publică curată pentru fiecare fișier pe care îl partajezi. Linkurile pot fi setate să expire după o perioadă de timp configurabilă sau un număr de descărcări, iar linkurile de încărcare pentru invitați permit colaboratorilor externi să trimită fișiere pe serverul tău fără un cont.
Găzduirea PicoShare pe propriul tău VPS înseamnă că fișierele partajate sunt stocate pe propria ta infrastructură, fără nicio platformă terță parte între tine și destinatarii tăi, și niciun fișier respins pentru că este prea mare.
Funcționalități cheie ale PicoShare
Linkuri de partajare cu expirare
Setează linkurile să expire după o anumită perioadă de timp sau un anumit număr de descărcări, astfel încât fișierele partajate să fie eliminate automat odată ce și-au îndeplinit scopul.
Linkuri de încărcare pentru invitați
Generează linkuri de încărcare unice sau reutilizabile, astfel încât colaboratorii externi să poată trimite fișiere pe serverul tău fără a crea un cont sau a vedea celelalte fișiere ale tale.
Fără limite de dimensiune a fișierelor
PicoShare nu impune restricții privind dimensiunea sau tipul fișierelor, astfel încât poți partaja videoclipuri mari, imagini de disc sau arhive pe care serviciile cloud le-ar respinge.
Zero dependențe externe
SQLite stochează toate metadatele local — fără server de baze de date, fără Redis, fără procese de fundal — transformând întreaga implementare într-un singur container.
URL-uri de descărcare directă
Fiecare fișier partajat primește un URL curat și permanent de descărcare directă, astfel încât destinatarii să descarce fără a naviga printr-o interfață web sau a se autentifica.
De ce să rulezi PicoShare pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
Se verifică...
Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
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