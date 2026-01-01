LocalAI este o alternativă gratuită, open-source, la API-ul OpenAI, care rulează în întregime pe propria ta infrastructură. Implementează specificația REST API a OpenAI, astfel încât orice aplicație construită pentru OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen și sute de altele — poate trece la LocalAI prin schimbarea unui singur URL de endpoint, fără a necesita modificări de cod. Suportă modele de limbaj prin llama.cpp, generare de imagini prin Stable Diffusion și transcriere audio prin Whisper, toate fiind servite dintr-un singur container cu o galerie de modele încorporată și o interfață de chat.

Găzduirea LocalAI pe propriul server înseamnă că solicitările, răspunsurile și conținutul tău generat nu părăsesc niciodată serverul tău. Nu există costuri per-token, limite de rată și nicio dependență de disponibilitatea API-urilor terțe — ceea ce o face practică pentru sarcini de lucru sensibile la confidențialitate și implementări de producție atente la costuri.