Implementează LocalAI cu o instalare dintr-un singur click.
Server de inferență auto-găzduit, compatibil cu API-ul OpenAI, care rulează LLM-uri, generare de imagini și transcriere audio pe propriul tău hardware.
Alege un plan VPS pentru LocalAI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LocalAI
LocalAI este o alternativă gratuită, open-source, la API-ul OpenAI, care rulează în întregime pe propria ta infrastructură. Implementează specificația REST API a OpenAI, astfel încât orice aplicație construită pentru OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen și sute de altele — poate trece la LocalAI prin schimbarea unui singur URL de endpoint, fără a necesita modificări de cod. Suportă modele de limbaj prin llama.cpp, generare de imagini prin Stable Diffusion și transcriere audio prin Whisper, toate fiind servite dintr-un singur container cu o galerie de modele încorporată și o interfață de chat.
Găzduirea LocalAI pe propriul server înseamnă că solicitările, răspunsurile și conținutul tău generat nu părăsesc niciodată serverul tău. Nu există costuri per-token, limite de rată și nicio dependență de disponibilitatea API-urilor terțe — ceea ce o face practică pentru sarcini de lucru sensibile la confidențialitate și implementări de producție atente la costuri.
Funcționalități cheie ale LocalAI
OpenAI API compatibil
Utilizează-l ca înlocuitor pentru apelurile API OpenAI fără a schimba codul aplicației — doar actualizează URL-ul de bază și schimbă cheia API.
Inferență multi-modală
Rulează modele lingvistice, generare de imagini (Stable Diffusion) și transcriere audio (Whisper) de pe un singur server sub un singur API unificat.
Galerie de modele încorporate
Navighează, descarcă și activează modele preconfigurate prin interfața web fără a scrie fișiere de configurare sau a rula comenzi CLI.
Funcționare doar cu CPU
Rulează pe hardware VPS standard, fără cerințe GPU — accelerarea GPU este suportată când este disponibilă, dar nu este niciodată obligatorie.
Fără costuri Token
Inferență nelimitată, fără prețuri per solicitare, cote de utilizare sau facturare — singurul tău cost este VPS-ul care o rulează.
De ce să rulezi LocalAI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.