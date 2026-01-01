Slash este un manager de scurtături de link-uri auto-găzduit pentru persoane fizice și echipe care doresc o modalitate mai curată de a partaja și accesa URL-uri. În loc de marcaje împrăștiate prin browsere sau link-uri de redirecționare greu de reținut, Slash îți permite să definești scurtături prefixate cu s/ — tastează s/docs în bara de adrese a browserului tău (cu extensia instalată) și ajungi direct la destinația ta. Scurtăturile pot fi etichetate, grupate în colecții partajabile și limitate la echipa ta sau păstrate private.

Spre deosebire de scurtătoarele de link-uri găzduite care îți înregistrează traficul și îți monetizează datele, auto-găzduirea Slash pe un VPS păstrează toate analizele scurtăturilor și datele de utilizare pe o infrastructură pe care o controlezi tu — nu este necesar un abonament, niciun serviciu extern de încredere și nicio limită a numărului de scurtături pe care le poți crea.