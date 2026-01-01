Instalează Slash cu un singur click.
Manager de scurtături auto-găzduit care transformă URL-urile lungi în link-uri s/ memorabile, accesibile direct din bara de adrese a browserului tău.
Alege un plan VPS pentru Slash
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Slash
Slash este un manager de scurtături de link-uri auto-găzduit pentru persoane fizice și echipe care doresc o modalitate mai curată de a partaja și accesa URL-uri. În loc de marcaje împrăștiate prin browsere sau link-uri de redirecționare greu de reținut, Slash îți permite să definești scurtături prefixate cu s/ — tastează s/docs în bara de adrese a browserului tău (cu extensia instalată) și ajungi direct la destinația ta. Scurtăturile pot fi etichetate, grupate în colecții partajabile și limitate la echipa ta sau păstrate private.
Spre deosebire de scurtătoarele de link-uri găzduite care îți înregistrează traficul și îți monetizează datele, auto-găzduirea Slash pe un VPS păstrează toate analizele scurtăturilor și datele de utilizare pe o infrastructură pe care o controlezi tu — nu este necesar un abonament, niciun serviciu extern de încredere și nicio limită a numărului de scurtături pe care le poți crea.
Funcționalități cheie ale Slash
Scurtături pentru bara de adrese a browserului
Extensiile de browser pentru Chrome și Firefox îți permit să tastezi s/shortcut direct în bara de adrese pentru a accesa orice URL salvat — fără a fi nevoie de clicuri suplimentare sau căutare.
Colecții partajabile
Grupează comenzi rapide înrudite în colecții organizate și partajează-le cu echipa ta sau public printr-un singur link.
Statistici link
Urmărește cât de des se accesează fiecare scurtătură și vezi sursele de trafic, astfel încât să știi ce link-uri se utilizează activ și care pot fi retrase.
Organizare bazată pe etichete
Adaugă etichete scurtăturilor pentru filtrare rapidă și descoperire într-o bibliotecă în creștere de linkuri interne și de echipă.
Partajarea scurtăturilor echipei
Creează comenzi rapide vizibile pentru toți membrii spațiului de lucru sau restricționează-le doar pentru tine — păstrând linkurile interne și personale organizate într-un singur loc.
De ce să rulezi Slash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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