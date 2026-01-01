Reducere de până la 69% pentru Stump

Instalează Stump cu un singur click.

Server auto-găzduit pentru benzi desenate, manga și cărți electronice, cu suport OPDS, sincronizare cu cititoarele electronice și un cititor web integrat.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Instalează Stump cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Stump

Stump este un server media rapid, open-source, pentru benzi desenate, manga și cărți electronice, construit în Rust. Acesta îți organizează bibliotecile EPUB, PDF, CBZ și CBR într-o interfață web navigabilă cu un cititor încorporat și expune un catalog OPDS, astfel încât orice cititor electronic sau aplicație compatibilă să îți poată transmite colecția direct. Sincronizarea Kobo și KoReader menține progresul lecturii sincronizat pe toate dispozitivele, fără marcaje manuale.

Găzduirea proprie a Stump pe VPS-ul tău înseamnă că întreaga ta bibliotecă este accesibilă de pe orice dispozitiv, oriunde, fără a încărca fișiere pe un serviciu cloud terț. Serverul bazat pe Rust rulează cu resurse minime, făcându-l practic chiar și pe planurile VPS de bază.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Stump

Suport EPUB, PDF, CBZ/CBR

Citește benzi desenate, manga, PDF-uri și cărți electronice direct în browser cu un cititor încorporat responsiv, optimizat pentru fiecare format.

Suport catalog OPDS

Expune-ți biblioteca prin OPDS și OPDS Page Streaming, astfel încât orice aplicație compatibilă — Moon+ Reader, Kybook, Panels — să poată naviga și reda în flux colecția ta.

Kobo și KoReader sincronizare

Sincronizează automat progresul lecturii și semnele de carte cu e-readerele Kobo și KoReader, menținând poziția ta consistentă pe toate dispozitivele.

Control granular al accesului

Poți gestiona mai multe conturi de utilizator cu permisiuni bazate pe roluri, controlând ce biblioteci poate accesa fiecare utilizator și ce poate modifica.

Colecții și liste de lectură

Organizează serii în colecții și creează liste de lectură ordonate pentru a ghida cititorii prin serii cu mai multe volume sau arcuri crossover.

De ce să rulezi Stump pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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