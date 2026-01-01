Stump este un server media rapid, open-source, pentru benzi desenate, manga și cărți electronice, construit în Rust. Acesta îți organizează bibliotecile EPUB, PDF, CBZ și CBR într-o interfață web navigabilă cu un cititor încorporat și expune un catalog OPDS, astfel încât orice cititor electronic sau aplicație compatibilă să îți poată transmite colecția direct. Sincronizarea Kobo și KoReader menține progresul lecturii sincronizat pe toate dispozitivele, fără marcaje manuale.

Găzduirea proprie a Stump pe VPS-ul tău înseamnă că întreaga ta bibliotecă este accesibilă de pe orice dispozitiv, oriunde, fără a încărca fișiere pe un serviciu cloud terț. Serverul bazat pe Rust rulează cu resurse minime, făcându-l practic chiar și pe planurile VPS de bază.