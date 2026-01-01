Instalează Stump cu un singur click.
Server auto-găzduit pentru benzi desenate, manga și cărți electronice, cu suport OPDS, sincronizare cu cititoarele electronice și un cititor web integrat.
Alege un plan VPS pentru Stump
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Stump
Stump este un server media rapid, open-source, pentru benzi desenate, manga și cărți electronice, construit în Rust. Acesta îți organizează bibliotecile EPUB, PDF, CBZ și CBR într-o interfață web navigabilă cu un cititor încorporat și expune un catalog OPDS, astfel încât orice cititor electronic sau aplicație compatibilă să îți poată transmite colecția direct. Sincronizarea Kobo și KoReader menține progresul lecturii sincronizat pe toate dispozitivele, fără marcaje manuale.
Găzduirea proprie a Stump pe VPS-ul tău înseamnă că întreaga ta bibliotecă este accesibilă de pe orice dispozitiv, oriunde, fără a încărca fișiere pe un serviciu cloud terț. Serverul bazat pe Rust rulează cu resurse minime, făcându-l practic chiar și pe planurile VPS de bază.
Funcționalități cheie ale Stump
Suport EPUB, PDF, CBZ/CBR
Citește benzi desenate, manga, PDF-uri și cărți electronice direct în browser cu un cititor încorporat responsiv, optimizat pentru fiecare format.
Suport catalog OPDS
Expune-ți biblioteca prin OPDS și OPDS Page Streaming, astfel încât orice aplicație compatibilă — Moon+ Reader, Kybook, Panels — să poată naviga și reda în flux colecția ta.
Kobo și KoReader sincronizare
Sincronizează automat progresul lecturii și semnele de carte cu e-readerele Kobo și KoReader, menținând poziția ta consistentă pe toate dispozitivele.
Control granular al accesului
Poți gestiona mai multe conturi de utilizator cu permisiuni bazate pe roluri, controlând ce biblioteci poate accesa fiecare utilizator și ce poate modifica.
Colecții și liste de lectură
Organizează serii în colecții și creează liste de lectură ordonate pentru a ghida cititorii prin serii cu mai multe volume sau arcuri crossover.
De ce să rulezi Stump pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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