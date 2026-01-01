Apache Solr este o platformă de căutare open-source, testată în luptă, construită pe Apache Lucene, utilizată de mii de organizații din întreaga lume. Gestionează căutarea full-text, navigarea fațetată, evidențierea rezultatelor, căutarea spațială și gestionarea documentelor complexe — toate printr-un API REST care funcționează cu orice limbaj sau framework.

Găzduirea Solr pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de căutare, confidențialității datelor și optimizării performanței, fără taxe per-interogare sau blocare la un anumit furnizor. Indiferent dacă ai nevoie de căutare pe site, descoperire de produse eCommerce sau recuperare de documente pentru întreprinderi, ecosistemul matur al Solr și schema extensibilă îl fac o fundație dovedită.