Implementează Apache Solr cu instalare printr-un singur click.
Platformă de căutare open-source de nivel enterprise, care oferă căutare full-text, navigare fațetată și indexare în timp real pentru orice aplicație.
Alege un plan VPS pentru Apache Solr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache Solr
Apache Solr este o platformă de căutare open-source, testată în luptă, construită pe Apache Lucene, utilizată de mii de organizații din întreaga lume. Gestionează căutarea full-text, navigarea fațetată, evidențierea rezultatelor, căutarea spațială și gestionarea documentelor complexe — toate printr-un API REST care funcționează cu orice limbaj sau framework.
Găzduirea Solr pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de căutare, confidențialității datelor și optimizării performanței, fără taxe per-interogare sau blocare la un anumit furnizor. Indiferent dacă ai nevoie de căutare pe site, descoperire de produse eCommerce sau recuperare de documente pentru întreprinderi, ecosistemul matur al Solr și schema extensibilă îl fac o fundație dovedită.
Funcționalități cheie ale Apache Solr
Căutare text integral
Analiza de text bazată pe Lucene, cu tokenizare, stemming, sinonime și ajustarea relevanței, oferă rezultate precise pentru colecții mari de documente.
Navigare fațetată
Fațetarea nativă permite utilizatorilor să aprofundeze după categorie, preț, dată sau orice câmp indexat — motorul standard din spatele eCommerce-ului și al interfețelor de filtrare a conținutului.
Indexare în timp real
Documentele adăugate în index devin căutabile în câteva secunde, sprijinind căutarea aproape în timp real pentru aplicațiile care necesită rezultate recente.
Gestionare documente îmbogățite
Integrarea Apache Tika încorporată extrage și indexează automat textul din PDF-uri, documente Word, HTML și peste o mie de alte formate de fișiere.
REST API
Interoghează și actualizează indexul prin HTTP cu răspunsuri JSON, XML sau CSV — nu necesită o bibliotecă client specifică Solr pentru a se integra cu orice stivă.
De ce să rulezi Apache Solr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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