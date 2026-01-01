Implementează Pangolin Newt prin instalare cu un singur click.
Client de tunel WireGuard în userspace care expune securizat servicii private prin platforma de acces la distanță Pangolin.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pangolin Newt
Pangolin Newt este un client de tunel WireGuard și proxy TCP/UDP care operează integral în userspace, conceput pentru a se integra cu platforma de acces conștientă de identitate Pangolin. Operând fără module de kernel sau privilegii elevate, Newt stabilește tuneluri criptate către nodurile de ieșire Pangolin și oferă proxy-uri locale pentru rutarea securizată a traficului aplicațiilor.
Implementarea Newt pe VPS-ul tău, alături de serviciile tale, îți oferă acces la distanță zero-trust la resurse private de oriunde, cu acces guvernat de politicile bazate pe identitate ale Pangolin — fără expunere publică a IP-ului sau suprasarcină VPN tradițională necesară.
Funcționalități cheie ale Pangolin Newt
WireGuard în spațiul utilizatorului
Rulează în întregime în spațiul utilizatorului, fără module de kernel sau privilegii elevate, făcându-l sigur și simplu de implementat în medii containerizate.
Acces Zero-Trust
Accesul la fiecare resursă este controlat de politicile de identitate Pangolin, asigurând că doar utilizatorii autentificați și autorizați pot accesa servicii private.
Proxy TCP/UDP integrat
Acționează atât ca manager de tunel, cât și ca proxy de aplicație, rutând traficul pentru mai multe servicii printr-o singură conexiune WireGuard criptată.
Administrare automată a tunelului
Menține o conexiune WebSocket persistentă la planul de control Pangolin, astfel încât tunelurile sunt restabilite automat după întreruperile de rețea.
Suport Traversare NAT
Se conectează fiabil din spatele firewall-urilor și rețelelor restrictive, fără redirecționare manuală a porturilor sau modificări la configurația rețelei tale.
De ce să rulezi Pangolin Newt pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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