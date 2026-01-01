Reducere de până la 69% pentru Pangolin Newt

Implementează Pangolin Newt prin instalare cu un singur click.

Client de tunel WireGuard în userspace care expune securizat servicii private prin platforma de acces la distanță Pangolin.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Pangolin Newt prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Pangolin Newt

Pangolin Newt este un client de tunel WireGuard și proxy TCP/UDP care operează integral în userspace, conceput pentru a se integra cu platforma de acces conștientă de identitate Pangolin. Operând fără module de kernel sau privilegii elevate, Newt stabilește tuneluri criptate către nodurile de ieșire Pangolin și oferă proxy-uri locale pentru rutarea securizată a traficului aplicațiilor.

Implementarea Newt pe VPS-ul tău, alături de serviciile tale, îți oferă acces la distanță zero-trust la resurse private de oriunde, cu acces guvernat de politicile bazate pe identitate ale Pangolin — fără expunere publică a IP-ului sau suprasarcină VPN tradițională necesară.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Pangolin Newt

WireGuard în spațiul utilizatorului

Rulează în întregime în spațiul utilizatorului, fără module de kernel sau privilegii elevate, făcându-l sigur și simplu de implementat în medii containerizate.

Acces Zero-Trust

Accesul la fiecare resursă este controlat de politicile de identitate Pangolin, asigurând că doar utilizatorii autentificați și autorizați pot accesa servicii private.

Proxy TCP/UDP integrat

Acționează atât ca manager de tunel, cât și ca proxy de aplicație, rutând traficul pentru mai multe servicii printr-o singură conexiune WireGuard criptată.

Administrare automată a tunelului

Menține o conexiune WebSocket persistentă la planul de control Pangolin, astfel încât tunelurile sunt restabilite automat după întreruperile de rețea.

Suport Traversare NAT

Se conectează fiabil din spatele firewall-urilor și rețelelor restrictive, fără redirecționare manuală a porturilor sau modificări la configurația rețelei tale.

De ce să rulezi Pangolin Newt pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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