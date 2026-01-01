Implementează Pocket ID cu instalare printr-un singur click.
Furnizor OIDC bazat doar pe Passkey, care adaugă autentificare unică fără parolă pentru toate aplicațiile tale auto-găzduite.
Alege un plan VPS pentru Pocket ID
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pocket ID
Pocket ID este un furnizor de identitate OIDC ușor, open-source, cu o diferență fundamentală: suportă doar passkeys pentru autentificare, fără nicio autentificare cu parolă. Utilizatorii înregistrează un passkey o singură dată — folosind telefonul, cheia hardware sau biometria — și din acel moment se autentifică la orice aplicație conectată printr-un singur gest.
Găzduirea proprie a Pocket ID pe VPS-ul tău îți oferă un strat de single sign-on pentru toate serviciile tale auto-găzduite, fără a rula o platformă de identitate complexă. Un singur container cu stocare SQLite încorporată înseamnă că nu este nimic de întreținut — conectează-ți aplicațiile ca și clienți OIDC și elimină parolele din întregul tău stack auto-găzduit.
Funcționalități cheie ale Pocket ID
Autentificare doar cu Passkey
Autentificarea se realizează exclusiv prin chei de acces WebAuthn — fără parole de gestionat, de divulgat sau de resetat în cadrul oricărei aplicații conectate.
Furnizor OIDC
Acționează ca un furnizor OpenID Connect conform standardelor, astfel încât orice aplicație care acceptă OIDC poate delega autentificarea către Pocket ID.
Portal de autoservire pentru utilizatori
Utilizatorii își gestionează passkey-urile, sesiunile active și aplicațiile autorizate printr-un panou de bord self-service curat.
Integrare LDAP
Conectează-te la un LDAP sau Active Directory existent pentru a importa utilizatori în loc să gestionezi conturile manual în Pocket ID.
Jurnal de audit
Urmărește fiecare autentificare, înregistrare passkey și eveniment de autorizare a clientului cu un jurnal de audit căutabil integrat.
De ce să rulezi Pocket ID pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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