Implementează Expensave printr-o instalare cu un singur click.
Instrument de urmărire a cheltuielilor personale și de familie, cu sursă deschisă, pentru monitorizarea obiceiurilor de cheltuieli și gestionarea bugetelor gospodăriei.
Alege un plan VPS pentru Expensave
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Expensave
Expensave este o aplicație open-source de urmărire a cheltuielilor, construită pentru persoane fizice și familii care doresc control total asupra datelor lor financiare. Cu calendare de cheltuieli partajate, import de extrase bancare și rapoarte privind obiceiurile de cheltuieli, transformă datele brute ale tranzacțiilor în informații utile care te ajută să înțelegi unde se duc banii tăi.
Găzduirea Expensave pe propriul tău VPS păstrează datele financiare sensibile în afara serverelor comerciale terțe, elimină taxele de abonament recurente și oferă fiecărui membru al gospodăriei acces fără a partaja credențialele — în timp ce backup-urile automate protejează ani de istoric al cheltuielilor.
Funcționalități cheie ale Expensave
Calendare de cheltuieli împărțite
Mai mulți utilizatori pot contribui la același calendar, facilitând familiilor și colegilor de apartament să mențină transparența bugetului gospodăriei.
Import extras de cont bancar
Importă extrase de la instituții financiare pentru a popula automat tranzacțiile, reducând introducerea manuală și asigurând înregistrări complete ale cheltuielilor.
Rapoarte privind obiceiurile de cheltuieli
Analizele vizuale descompun veniturile și cheltuielile pe categorii în timp, dezvăluind tipare care te ajută să iei decizii bugetare mai inteligente.
Aplicație web progresivă
PWA-ul responsiv pentru mobil îți permite să înregistrezi cheltuielile de pe orice dispozitiv, instantaneu, astfel încât să nu ratezi niciodată o tranzacție din mers.
Design axat pe confidențialitate
Toate datele financiare rămân pe serverul tău — fără analize de la terți, fără taxe de abonament și fără riscul ca o platformă comercială să se închidă.
De ce să rulezi Expensave pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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