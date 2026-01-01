Screego este un server open-source de partajare a ecranului care permite echipelor să colaboreze de la distanță fără a direcționa conținutul sensibil al ecranului printr-un SaaS terț. Utilizează WebRTC pentru streaming cu latență redusă și include un server de releu TURN, astfel încât conexiunile să reușească prin firewall-uri corporative restrictive și NAT simetric — eliminând cel mai comun motiv pentru care partajarea ecranului eșuează în alte instrumente.

Implementarea Screego pe propriul tău VPS îți oferă un punct final permanent de partajare a ecranului sub controlul tău deplin. Fără limite de capacitate pentru întâlniri, fără costuri de abonament per gazdă și fără acces terț la conținutul partajat. Participanții se alătură prin orice browser modern, fără a fi necesare plugin-uri sau descărcări.