Instalează Screego cu un singur click.
Server de partajare a ecranului auto-găzduit, cu un releu TURN încorporat, pentru conexiuni WebRTC fiabile prin orice firewall.
Alege un plan VPS pentru Screego
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Screego
Screego este un server open-source de partajare a ecranului care permite echipelor să colaboreze de la distanță fără a direcționa conținutul sensibil al ecranului printr-un SaaS terț. Utilizează WebRTC pentru streaming cu latență redusă și include un server de releu TURN, astfel încât conexiunile să reușească prin firewall-uri corporative restrictive și NAT simetric — eliminând cel mai comun motiv pentru care partajarea ecranului eșuează în alte instrumente.
Implementarea Screego pe propriul tău VPS îți oferă un punct final permanent de partajare a ecranului sub controlul tău deplin. Fără limite de capacitate pentru întâlniri, fără costuri de abonament per gazdă și fără acces terț la conținutul partajat. Participanții se alătură prin orice browser modern, fără a fi necesare plugin-uri sau descărcări.
Funcționalități cheie ale Screego
Releu TURN încorporat
Screego integrează un server TURN/STUN astfel încât conexiunile WebRTC să reușească prin firewall-uri corporative și NAT simetric, fără a necesita un serviciu de releu extern.
Aderare fără plugin
Spectatorii se alătură camerelor printr-un link partajat în orice browser modern — nu este necesară nicio extensie, descărcare de client sau înregistrare de cont.
Multiple camere concurente
Rulează oricâte sesiuni independente de partajare a ecranului simultan, fiecare cu propriul său link de invitație și flux izolat.
Fără limite de capacitate
Găzduiește sesiuni nelimitate cu participanți nelimitați — capacitatea este determinată de resursele VPS-ului tău, nu de un plan tarifar.
Prometheus metrici
Se expune un endpoint /metrics pentru colectarea de date de către Prometheus, pentru a monitoriza camerele active, conexiunile TURN și lățimea de bandă a releului în timp.
De ce să rulezi Screego pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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