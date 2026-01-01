ViewTube este un front-end alternativ open-source, care respectă confidențialitatea, pentru YouTube. Îți permite să cauți, să vizionezi și să urmărești canale printr-o interfață curată, modernă, care proxy-ază datele video, astfel încât YouTube să nu-ți vadă niciodată adresa IP, amprenta browserului sau istoricul de vizionare. Construit pe API-urile Invidious și Piped, combină un player rafinat bazat pe Vue cu omiterea segmentelor SponsorBlock și curățarea miniaturilor DeArrow.

Găzduirea ViewTube pe propriul tău VPS îți oferă o experiență YouTube personală, fără reclame, pe care o controlezi pe deplin. Un sistem de cont local stochează abonamentele, istoricul și listele tale de redare în propria bază de date MongoDB, în loc de un cont Google, în timp ce Redis menține răspunsurile rapide. Urmărirea canalelor în stil RSS îți permite să fii la curent cu creatorii fără a deschide vreodată youtube.com.