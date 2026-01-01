Implementează ViewTube cu instalare printr-un singur click.
O interfață alternativă YouTube elegantă, prietenoasă cu confidențialitatea, pentru vizionarea videoclipurilor și gestionarea abonamentelor, fără reclame sau urmărire.
Alege un plan VPS pentru ViewTube
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ViewTube
ViewTube este un front-end alternativ open-source, care respectă confidențialitatea, pentru YouTube. Îți permite să cauți, să vizionezi și să urmărești canale printr-o interfață curată, modernă, care proxy-ază datele video, astfel încât YouTube să nu-ți vadă niciodată adresa IP, amprenta browserului sau istoricul de vizionare. Construit pe API-urile Invidious și Piped, combină un player rafinat bazat pe Vue cu omiterea segmentelor SponsorBlock și curățarea miniaturilor DeArrow.
Găzduirea ViewTube pe propriul tău VPS îți oferă o experiență YouTube personală, fără reclame, pe care o controlezi pe deplin. Un sistem de cont local stochează abonamentele, istoricul și listele tale de redare în propria bază de date MongoDB, în loc de un cont Google, în timp ce Redis menține răspunsurile rapide. Urmărirea canalelor în stil RSS îți permite să fii la curent cu creatorii fără a deschide vreodată youtube.com.
Funcționalități cheie ale ViewTube
Fără reclame sau urmărire
Videoclipurile sunt transmise prin propriul tău server, așa că nu există reclame pre-roll sau mid-roll, iar YouTube nu îți vede niciodată IP-ul sau amprenta browserului.
Abonamente fără Google
Creează un cont local pentru a urmări canale, a crea playlisturi și a urmări istoricul — toate stocate în propria ta bază de date, nu într-un cont Google.
SponsorBlock și DeArrow
Omite automat segmentele sponsorizate, introducerile și autopromovările și înlocuiește miniaturile și titlurile clickbait cu alternative obținute prin crowdsourcing.
Player video modern
Un player rafinat bazat pe Vue suportă selecția calității și a codec-ului, viteza de redare, modul teatru și comenzi rapide de la tastatură.
Invidious și Piped
Preia date prin mai multe backend-uri Invidious și Piped, comutând automat între instanțe pentru o redare fiabilă.
De ce să rulezi ViewTube pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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