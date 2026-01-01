Instalează Invidious cu instalare printr-un singur click.
Interfață alternativă care respectă confidențialitatea pentru YouTube — urmărește videoclipuri fără reclame, urmărire sau un cont Google.
Alege un plan VPS pentru Invidious
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Invidious
Invidious este un front-end alternativ open-source, care respectă confidențialitatea, pentru YouTube, ce le permite vizualizatorilor să vizioneze videoclipuri, să navigheze prin canale și să urmărească abonamente fără a se expune urmăririi, publicității sau cerințelor de cont ale YouTube. Interfața web preia datele video printr-un proxy server-side, astfel încât YouTube nu vede niciodată adresa IP a vizualizatorului, amprenta browserului sau cookie-urile de sesiune — doar IP-ul instanței Invidious apare în jurnalele YouTube.
Găzduirea Invidious pe propriul tău VPS îți oferă o experiență personală de vizionare YouTube, fără reclame, plus posibilitatea de a partaja cu prietenii și familia. Abonamentele, listele de redare și istoricul de vizionare se află într-o bază de date PostgreSQL privată pe serverul tău, mai degrabă decât în contul tău Google, iar fluxurile RSS îți permit să urmărești canale fără a deschide vreodată youtube.com.
Funcționalități cheie ale Invidious
Fără urmărire sau reclame
Videoclipurile sunt proxy prin serverul tău, astfel încât YouTube nu vede niciodată adresele IP ale vizitatorilor, amprentele browserului sau datele comportamentale — și nu există reclame pre-roll sau mid-roll.
Fără cont Google
Urmărește videoclipuri, abonează-te la canale, creează playlisturi și urmărește istoricul de vizionare fără a te conecta vreodată la un cont Google sau a accepta termenii YouTube.
Abonamente și fluxuri
Abonează-te la canale YouTube printr-un cont local pe instanța ta Invidious, cu fluxuri RSS opționale pentru a urmări canale în orice cititor de fluxuri.
Calitate și alegerea codecului
Alege calitatea video, codecul (VP9, AV1, H.264) și limba audio manual, în loc să lași calitatea automată a YouTube să decidă pentru tine.
Mod întunecat și teme
Teme multiple încorporate, inclusiv un mod întunecat curat, plus o interfață de utilizator (UI) rafinată și minimalistă, fără motorul de recomandare al YouTube sau aglomerația din bara laterală.
JSON API pentru instrumente
Un API REST cuprinzător expune date video, informații despre canal și rezultate ale căutării, astfel încât instrumentele externe să se poată integra fără a extrage HTML-ul.
De ce să rulezi Invidious pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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