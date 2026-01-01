Invidious este un front-end alternativ open-source, care respectă confidențialitatea, pentru YouTube, ce le permite vizualizatorilor să vizioneze videoclipuri, să navigheze prin canale și să urmărească abonamente fără a se expune urmăririi, publicității sau cerințelor de cont ale YouTube. Interfața web preia datele video printr-un proxy server-side, astfel încât YouTube nu vede niciodată adresa IP a vizualizatorului, amprenta browserului sau cookie-urile de sesiune — doar IP-ul instanței Invidious apare în jurnalele YouTube.

Găzduirea Invidious pe propriul tău VPS îți oferă o experiență personală de vizionare YouTube, fără reclame, plus posibilitatea de a partaja cu prietenii și familia. Abonamentele, listele de redare și istoricul de vizionare se află într-o bază de date PostgreSQL privată pe serverul tău, mai degrabă decât în contul tău Google, iar fluxurile RSS îți permit să urmărești canale fără a deschide vreodată youtube.com.