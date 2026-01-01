Instalează MySpeed cu un singur click.
Un tracker de teste de viteză a internetului auto-găzduit, care rulează teste automate și vizualizează istoricul conexiunii tale în timp.
Alege un plan VPS pentru MySpeed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MySpeed
MySpeed este un instrument ușor, auto-găzduit, de monitorizare a testelor de viteză, care urmărește continuu performanța conexiunii tale la internet. Rulează teste de viteză automate conform unui program configurabil, folosind Ookla, LibreSpeed sau Cloudflare, apoi stochează rezultatele local într-o bază de date SQLite, astfel încât să poți analiza tendințele pe parcursul zilelor, săptămânilor și lunilor.
Pe lângă măsurătorile brute, MySpeed oferă diagrame interactive, o politică configurabilă de reținere a datelor, notificări de stare de funcționare prin email, Signal, WhatsApp sau Telegram, și metrici Prometheus opționale pentru integrarea în stivele de observabilitate existente. Toate datele rămân pe propriul tău server — fără analize de la terți, fără dependență de cloud și fără taxe per test.
Funcționalități cheie ale MySpeed
Teste de viteză automatizate
Programează teste recurente folosind expresii cron, astfel încât monitorizarea calității conexiunii tale să se facă continuu fără intervenție manuală.
Multipli furnizori de teste
Alege între Ookla, LibreSpeed și Cloudflare ca backend pentru testul tău de viteză pentru a obține rezultate precise, comparabile de la furnizorul în care ai încredere.
Grafice istorice
Vizualizează tendințele de descărcare, încărcare și ping pe intervale de timp configurabile pentru a identifica modele de degradare și a-ți trage la răspundere furnizorul de internet.
Notificări de sănătate
Primește alerte prin email, Signal, WhatsApp sau Telegram când conexiunea ta scade sub pragurile definite.
Metricile Prometheus
Exportă rezultatele testelor de viteză ca metrici Prometheus pentru a le integra cu tablourile de bord Grafana, alături de celelalte monitorizări ale infrastructurii tale.
De ce să rulezi MySpeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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