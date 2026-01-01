Implementează Kodi cu instalare cu un singur click.
Server de bibliotecă media Headless Kodi pentru centralizarea și partajarea bazei tale de date media între mai multe instanțe Kodi.
Alege un plan VPS pentru Kodi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kodi
Această implementare Kodi headless rulează un server persistent de bibliotecă media fără afișaj, permițând mai multor clienți Kodi din rețeaua ta să partajeze o singură bază de date centralizată, susținută de MariaDB. În loc ca fiecare instanță Kodi să-și mențină propria bibliotecă separată, toți clienții se conectează la baza de date partajată pentru un istoric de vizionare, evaluări și metadate unificate. O interfață web încorporată îți permite să gestionezi surse media, să inițiezi scanări ale bibliotecii și să instalezi add-on-uri din orice browser.
Găzduirea proprie pe un VPS face ca biblioteca ta Kodi partajată să fie întotdeauna disponibilă pentru fiecare client din rețeaua ta, indiferent dacă rulează sau nu o altă mașină. Conectează-ți celelalte instalații Kodi la porturile bazei de date și ale interfeței web ale implementării pentru a începe să-ți partajezi biblioteca.
Funcționalități cheie ale Kodi
Bibliotecă Media Centralizată
Găzduiește o bază de date media partajată, susținută de MariaDB, la care se conectează toți clienții tăi Kodi, eliminând bibliotecile duplicate și menținând istoricul de vizionare sincronizat.
Administrare bazată pe Browser
Configurează sursele media, scanează conținut nou și gestionează add-on-urile prin intermediul interfeței web Kodi, fără a necesita un ecran fizic.
Istoric de vizionare unificat
Toți clienții Kodi conectați partajează același progres de vizionare, evaluări și metadate, astfel încât poți relua conținutul de pe orice dispozitiv.
Server de bibliotecă mereu activ
Rularea pe un VPS menține serverul tău de bibliotecă disponibil non-stop, chiar și atunci când computerele personale sau playerele media sunt oprite.
Administrare Add-on
Instalează și gestionează add-on-uri Kodi de la distanță prin interfața web, extinzând funcționalitatea fără acces direct la container.
De ce să rulezi Kodi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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