Această implementare Kodi headless rulează un server persistent de bibliotecă media fără afișaj, permițând mai multor clienți Kodi din rețeaua ta să partajeze o singură bază de date centralizată, susținută de MariaDB. În loc ca fiecare instanță Kodi să-și mențină propria bibliotecă separată, toți clienții se conectează la baza de date partajată pentru un istoric de vizionare, evaluări și metadate unificate. O interfață web încorporată îți permite să gestionezi surse media, să inițiezi scanări ale bibliotecii și să instalezi add-on-uri din orice browser.

Găzduirea proprie pe un VPS face ca biblioteca ta Kodi partajată să fie întotdeauna disponibilă pentru fiecare client din rețeaua ta, indiferent dacă rulează sau nu o altă mașină. Conectează-ți celelalte instalații Kodi la porturile bazei de date și ale interfeței web ale implementării pentru a începe să-ți partajezi biblioteca.