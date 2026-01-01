LF Edge eKuiper este un proiect Linux Foundation Edge care aduce procesarea fluxurilor de date în timp real și analize bazate pe reguli pe dispozitive edge cu resurse limitate. Cu o amprentă mică de aproximativ 10 MB, preia date de la brokeri MQTT, puncte finale HTTP, Kafka, surse de fișiere și zeci de alte protocoale, apoi le transformă din mers folosind sintaxa SQL familiară sau un editor vizual de reguli drag-and-drop.

Găzduirea eKuiper pe propriul tău VPS îți oferă controlul complet asupra întregului flux de analiză IoT — datele senzorilor, regulile de afaceri și inferența de învățare automată rămân pe infrastructura pe care o deții, fără taxe cloud per mesaj și fără dependențe în amonte. Acest șablon include motorul eKuiper împreună cu interfața de utilizator oficială de gestionare bazată pe web pentru crearea vizuală de fluxuri și reguli.