Instalează eKuiper cu un singur click.
Motor SQL și de reguli ușor pentru analiza în timp real a datelor IoT la nivel de edge.
Alege un plan VPS pentru eKuiper
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu eKuiper
LF Edge eKuiper este un proiect Linux Foundation Edge care aduce procesarea fluxurilor de date în timp real și analize bazate pe reguli pe dispozitive edge cu resurse limitate. Cu o amprentă mică de aproximativ 10 MB, preia date de la brokeri MQTT, puncte finale HTTP, Kafka, surse de fișiere și zeci de alte protocoale, apoi le transformă din mers folosind sintaxa SQL familiară sau un editor vizual de reguli drag-and-drop.
Găzduirea eKuiper pe propriul tău VPS îți oferă controlul complet asupra întregului flux de analiză IoT — datele senzorilor, regulile de afaceri și inferența de învățare automată rămân pe infrastructura pe care o deții, fără taxe cloud per mesaj și fără dependențe în amonte. Acest șablon include motorul eKuiper împreună cu interfața de utilizator oficială de gestionare bazată pe web pentru crearea vizuală de fluxuri și reguli.
Funcționalități cheie ale eKuiper
Procesare de flux SQL
Filtrezi, agreghezi, unești și transformi fluxuri IoT în timp real folosind sintaxa ANSI SQL în loc să scrii cod Go sau Java personalizat.
Manager de reguli vizual
Consola web inclusă îți permite să construiești fluxuri, reguli și fluxuri de date printr-un editor grafic drag-and-drop, fără a atinge fișierele de configurare.
MQTT și Kafka nativ
Conectorii de primă clasă pentru MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis și InfluxDB simplifică conectarea senzorilor industriali și a brokerilor de mesaje.
Inferență ML la margine
Integrează modele TensorFlow Lite și ONNX direct în interogări SQL pentru a rula detecția anomaliilor și clasificarea pe date de senzori în flux continuu.
Amprentă mică la periferie
Motorul rulează în aproximativ 10 MB de memorie, astfel încât se implementează confortabil pe planuri VPS ușoare, alături de alte aplicații.
Extensibilitate plugin
Extinde eKuiper cu plugin-uri personalizate Go, Python sau portabile pentru a adăuga surse, destinații și funcții SQL proprietare, adaptate sarcinii tale de lucru.
De ce să rulezi eKuiper pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Activepieces
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații