Implementează PocketBase cu un singur click.
Backend open-source într-un singur executabil — bază de date în timp real, autentificare, stocare fișiere și interfață de administrare incluse din start.
Alege un plan VPS pentru PocketBase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PocketBase
PocketBase include o bază de date SQLite în timp real, autentificare utilizator (email/parolă și OAuth2), stocare fișiere și un panou de administrare într-un singur binar Go. Generează automat API-uri REST și WebSocket pentru fiecare colecție pe care o creezi, astfel încât poți trece de la zero la un backend funcțional în câteva minute, fără a porni servicii separate.
Găzduirea proprie a PocketBase pe propriul tău VPS îți menține toate datele utilizatorilor și înregistrările aplicației sub control, elimină taxele BaaS cloud per-cerere și îți oferă un server persistent, mereu activ, cu costuri previzibile pe măsură ce aplicația ta se scalează.
Funcționalități cheie ale PocketBase
Bază de date în timp real
Colecții bazate pe SQLite cu API-uri REST și WebSocket automate îți permit să te abonezi la modificări de date în timp real fără a scrie o singură linie de cod backend.
Autentificare încorporată
Înregistrarea cu email/parolă și furnizorii OAuth2 (Google, GitHub și alții) vin preconfigurați, eliminând necesitatea unui serviciu de identitate separat.
Stocare fișiere
Încarcă și servește fișiere direct prin PocketBase cu redimensionare automată a imaginilor, sau conectează un bucket compatibil S3 pentru stocare externă scalabilă.
Tablou de bord administrator
O interfață web încorporată îți permite să gestionezi colecții, să navighezi prin înregistrări, să configurezi furnizori de autentificare și să monitorizezi activitatea fără a scrie interogări de bază de date.
Hook-uri JavaScript
Adaugă validare personalizată, logică de afaceri și extensii de rută API folosind JavaScript — nu necesită recompilare, modificările se aplică instantaneu.
De ce să rulezi PocketBase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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