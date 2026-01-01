Implementează RomM cu instalare printr-un singur click.
Manager de ROM-uri auto-găzduit care organizează colecții de jocuri retro cu metadate, imagini de copertă și joc în browser.
Alege un plan VPS pentru RomM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RomM
RomM este o platformă cuprinzătoare de gestionare ROM cu auto-găzduire care transformă fișierele de jocuri împrăștiate într-o bibliotecă organizată, căutabilă. Aceasta îți îmbogățește automat colecția cu imagini de copertă, capturi de ecran și descrieri de la IGDB și MobyGames, suportând sute de platforme, de la clasicele arcade la consolele moderne.
Auto-găzduirea RomM înseamnă că colecția ta de jocuri rămâne pe propria ta infrastructură — fără griji legate de termenii și condițiile stocării în cloud, fără limitări de lățime de bandă și fără taxe lunare. Tu controlezi cine are acces, iar biblioteca ta crește fără limite pe măsură ce adaugi noi platforme sau completezi seturi de colecții.
Funcționalități cheie ale RomM
Metadate automate
Preia imagini de copertă, capturi de ecran și descrieri de la IGDB și MobyGames, eliminând ore de catalogare manuală pentru colecții mari.
Gameplay bazat pe Browser
Joacă jocuri direct în browser prin EmulatorJS și RuffleRS fără a instala emulatoare pe fiecare dispozitiv.
Suport platforme multiple
Organizează colecții care acoperă NES, SNES, PlayStation, arcade și sute de alte platforme sub o singură interfață unificată.
Permisiuni utilizator
Controalele de acces granulare îți permit să partajezi biblioteca ta cu familia sau prietenii, menținând funcțiile administrative restricționate.
Grupare multi-fișier de jocuri
Detectează și grupează automat titlurile multi-disc, variantele regionale și reviziile, astfel încât fiecare joc să apară ca o singură intrare.
De ce să rulezi RomM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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