RomM este o platformă cuprinzătoare de gestionare ROM cu auto-găzduire care transformă fișierele de jocuri împrăștiate într-o bibliotecă organizată, căutabilă. Aceasta îți îmbogățește automat colecția cu imagini de copertă, capturi de ecran și descrieri de la IGDB și MobyGames, suportând sute de platforme, de la clasicele arcade la consolele moderne.

Auto-găzduirea RomM înseamnă că colecția ta de jocuri rămâne pe propria ta infrastructură — fără griji legate de termenii și condițiile stocării în cloud, fără limitări de lățime de bandă și fără taxe lunare. Tu controlezi cine are acces, iar biblioteca ta crește fără limite pe măsură ce adaugi noi platforme sau completezi seturi de colecții.