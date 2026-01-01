Implementează drawDB cu un singur click.
Editor de diagrame de baze de date gratuit, open-source, bazat pe browser, pentru proiectarea și documentarea vizuală a schemelor de baze de date relaționale.
Alege un plan VPS pentru drawDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu drawDB
drawDB este un editor gratuit, open-source, de diagrame entitate-relație pentru baze de date, care rulează în întregime în browser. Permite dezvoltatorilor și administratorilor de baze de date să proiecteze, să vizualizeze și să documenteze scheme de baze de date relaționale printr-un canvas drag-and-drop — apoi să exporte designul final ca instrucțiuni SQL DDL gata de a fi rulate pe MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB sau SQL Server.
Auto-găzduirea drawDB oferă echipei tale un instrument intern partajat pentru proiectarea bazelor de date, fără a trimite detaliile schemei către servicii cloud terțe. Deoarece aplicația este pur frontend, fără dependențe de backend sau baze de date, se implementează ca un singur container ușor și rămâne funcțională indiferent de disponibilitatea serviciilor externe.
Funcționalități cheie ale drawDB
Design vizual de schemă
Trage și plasează tabele, definește coloane și tipuri de date și desenează relații pe o pânză fără a scrie SQL manual.
SQL export și import
Generează DDL gata de rulat pentru MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB și SQL Server, sau importă SQL existent pentru a-l vizualiza instantaneu.
Fără backend
Rulează ca un singur container Nginx, fără bază de date sau dependențe de partea serverului — diagramele sunt stocate în browser folosind IndexedDB.
Personalizare diagramă
Personalizează culorile tabelelor, adaugă note și zone pentru a grupa tabelele înrudite și controlează aspectul pânzei pentru a se potrivi cu modul în care te gândești la schema ta.
Exportă în mai multe formate
Exportă diagramele ca PNG, JSON sau SQL, astfel încât să le poți încorpora în documentație, să le partajezi cu colegii sau să gestionezi versiunile designului schemei tale.
De ce să rulezi drawDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.