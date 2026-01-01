Instalează MySQL cu un singur click.
Cea mai populară bază de date relațională cu sursă deschisă din lume, care stă la baza aplicațiilor web și a platformelor de pretutindeni.
Alege un plan VPS pentru MySQL
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MySQL
MySQL este cea mai adoptată bază de date relațională open-source din lume, utilizată ca strat de date în spatele a nenumărate site-uri web, produse SaaS și aplicații de afaceri. Acesta combină conformitatea ACID completă prin motorul de stocare InnoDB cu replicare dovedită, un dialect SQL matur și suport extins pentru drivere în fiecare limbaj de programare major, astfel încât aplicațiile și framework-urile pe care le utilizezi deja se conectează la acesta fără modificări.
Rularea MySQL pe propriul tău VPS îți oferă CPU, memorie și disc dedicate pentru interogările tale, control complet asupra configurării și optimizării, și un singur server de baze de date partajat pentru toate aplicațiile tale — fără taxele recurente și limitele de resurse ale serviciilor de baze de date administrate.
Funcționalități cheie ale MySQL
Tranzacții ACID
Motorul InnoDB oferă tranzacții complet atomice, consistente, izolate și durabile, menținând datele tale corecte în condiții de scrieri concurente și căderi.
Ecosistem larg
Driverele native pentru PHP, Python, Java, Node.js, Go și altele înseamnă că aproape fiecare framework și instrument se conectează la MySQL din prima.
Replicare și Scalare
Replicarea sursă-replică și replicarea de grup integrate îți permit să scalezi citirile și să construiești topologii de înaltă disponibilitate pe măsură ce sarcina ta de lucru crește.
Suport pentru documente JSON
Un tip de date JSON nativ cu indexare îți permite să stochezi date flexibile de documente alături de tabele relaționale într-o singură bază de date.
Motor SQL matur
Funcțiile fereastră, CTE-urile și un optimizator bazat pe costuri oferă interogări rapide și expresive pentru orice, de la căutări simple la analize complexe.
De ce să rulezi MySQL pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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