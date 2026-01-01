MySQL este cea mai adoptată bază de date relațională open-source din lume, utilizată ca strat de date în spatele a nenumărate site-uri web, produse SaaS și aplicații de afaceri. Acesta combină conformitatea ACID completă prin motorul de stocare InnoDB cu replicare dovedită, un dialect SQL matur și suport extins pentru drivere în fiecare limbaj de programare major, astfel încât aplicațiile și framework-urile pe care le utilizezi deja se conectează la acesta fără modificări.

Rularea MySQL pe propriul tău VPS îți oferă CPU, memorie și disc dedicate pentru interogările tale, control complet asupra configurării și optimizării, și un singur server de baze de date partajat pentru toate aplicațiile tale — fără taxele recurente și limitele de resurse ale serviciilor de baze de date administrate.