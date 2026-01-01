Implementează ConvertX cu instalare printr-un singur click.
Serviciu de conversie fișiere auto-găzduit care acceptă peste 1000 de formate pentru documente, imagini, audio și video, cu confidențialitate completă.
Alege un plan VPS pentru ConvertX
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ConvertX
ConvertX este un convertor de fișiere online cu auto-găzduire care gestionează peste o mie de formate de fișiere diferite — documente, imagini, audio, video și multe altele — printr-o interfață web simplă. Deoarece conversia are loc în întregime pe propriul tău server, fișierele sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura ta și nu există limite de dimensiune pentru încărcare, fără filigrane și fără taxe per conversie impuse de un serviciu terț.
Auto-găzduirea ConvertX este deosebit de valoroasă pentru afaceri și organizații cu cerințe de gestionare a datelor care împiedică încărcarea documentelor proprietare către servicii cloud externe. Curățarea automată a fișierelor cu perioade de reținere configurabile menține utilizarea stocării gestionabilă, în timp ce autentificarea opțională a utilizatorilor îți permite să controlezi cine poate utiliza serviciul. Această implementare oferă un serviciu complet de conversie cu stocare persistentă, gata să gestioneze orice flux de lucru de format.
Funcționalități cheie ale ConvertX
Suport pentru peste 1.000 de formate
Convertește între practic orice combinație de formate de documente, imagini, audio și video, fără a instala software desktop.
Confidențialitate completă a fișierelor
Fișierele sunt procesate în întregime pe VPS-ul tău — nimic nu este încărcat către servicii externe sau văzut de terți.
Curățare automată
Perioadele de retenție configurabile șterg automat fișierele convertite după un număr prestabilit de ore pentru a gestiona utilizarea spațiului de stocare.
Autentificarea utilizatorului
Restricționează accesul cu autentificare bazată pe cont sau deschide conversiile pentru utilizatorii neautentificați pentru implementări interne ale echipei.
Fără limite de dimensiune
Convertește fișiere media mari și loturi în vrac fără limitele de încărcare impuse de serviciile de conversie online.
De ce să rulezi ConvertX pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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