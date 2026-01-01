ConvertX este un convertor de fișiere online cu auto-găzduire care gestionează peste o mie de formate de fișiere diferite — documente, imagini, audio, video și multe altele — printr-o interfață web simplă. Deoarece conversia are loc în întregime pe propriul tău server, fișierele sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura ta și nu există limite de dimensiune pentru încărcare, fără filigrane și fără taxe per conversie impuse de un serviciu terț.

Auto-găzduirea ConvertX este deosebit de valoroasă pentru afaceri și organizații cu cerințe de gestionare a datelor care împiedică încărcarea documentelor proprietare către servicii cloud externe. Curățarea automată a fișierelor cu perioade de reținere configurabile menține utilizarea stocării gestionabilă, în timp ce autentificarea opțională a utilizatorilor îți permite să controlezi cine poate utiliza serviciul. Această implementare oferă un serviciu complet de conversie cu stocare persistentă, gata să gestioneze orice flux de lucru de format.