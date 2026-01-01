Roundcube este un client de webmail open-source cu o istorie lungă, utilizat de furnizorii de găzduire, universități și cei care își auto-găzduiesc serviciile, pentru a oferi oricărei căsuțe poștale IMAP o interfață web rapidă și modernă. Se conectează la serverele tale IMAP și SMTP existente — nu este un server de mail în sine — ceea ce înseamnă că îți păstrezi furnizorul actual de căsuțe poștale, în timp ce obții o interfață frontală (front-end) elegantă, personalizabilă, cu gestionarea folderelor prin drag-and-drop, conversații în fir, contacte și un sistem de plugin-uri.

Auto-găzduirea Roundcube pe propriul tău VPS păstrează sesiunile de webmail, agendele de adrese și preferințele utilizatorilor pe o infrastructură pe care o controlezi, departe de serviciile de webmail terțe care profilează traficul sau limitează funcționalitățile contului.