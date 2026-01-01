Client webmail IMAP bazat pe browser, cu o interfață asemănătoare cu cea de desktop, pentru citirea, scrierea și organizarea email-urilor.
Alege un plan VPS pentru Roundcube
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Roundcube
Roundcube este un client de webmail open-source cu o istorie lungă, utilizat de furnizorii de găzduire, universități și cei care își auto-găzduiesc serviciile, pentru a oferi oricărei căsuțe poștale IMAP o interfață web rapidă și modernă. Se conectează la serverele tale IMAP și SMTP existente — nu este un server de mail în sine — ceea ce înseamnă că îți păstrezi furnizorul actual de căsuțe poștale, în timp ce obții o interfață frontală (front-end) elegantă, personalizabilă, cu gestionarea folderelor prin drag-and-drop, conversații în fir, contacte și un sistem de plugin-uri.
Auto-găzduirea Roundcube pe propriul tău VPS păstrează sesiunile de webmail, agendele de adrese și preferințele utilizatorilor pe o infrastructură pe care o controlezi, departe de serviciile de webmail terțe care profilează traficul sau limitează funcționalitățile contului.
Funcționalități cheie ale Roundcube
Client webmail IMAP
Se conectează la orice server IMAP și SMTP, astfel încât poți utiliza Roundcube ca interfață pentru o căsuță poștală existentă, fără a migra conturi.
Temă responsivă elastică
Interfața implicită Elastic se adaptează la ecranele desktop, tabletă și telefon, oferind o experiență cu o senzație nativă pe toate dispozitivele.
Agendă de adrese încorporată
Gestionează contacte personale și partajate, grupuri de contacte și directoare LDAP alături de mesajele tale, fără să părăsești căsuța de intrare.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde funcționalitatea cu plugin-uri pentru filtre managesieve, autentificare cu doi factori, calendare, criptare și multe altele.
Conversații înșiruite
Grupează mesajele conexe în fire de conversație cu căutare full-text și filtre rapide pentru a menține căsuțele poștale aglomerate gestionabile.
Suport multilingv
Vine cu traduceri în peste 70 de limbi și suportă din start preferințe de limbă și fus orar per utilizator.
De ce să rulezi Roundcube pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.