ServerStatus este un sistem open-source de monitorizare multi-server care colectează metrici CPU, memorie, disc și rețea de la oricâte mașini la distanță și le prezintă într-un singur web dashboard în timp real. Fiecare server monitorizat rulează un agent client ușor care raportează înapoi către serverul central ServerStatus, făcând ușor să obții o vizualizare unificată a întregii tale infrastructuri fără a implementa un stack de observabilitate greoi.

Găzduirea proprie a ServerStatus pe propriul tău VPS păstrează toate metricile infrastructurii private și sub controlul tău. Web dashboard-ul se actualizează în timp real și nu necesită nicio bază de date, niciun pipeline de configurare complex și nicio dependență externă — doar un singur container și un fișier de configurare care listează serverele tale.