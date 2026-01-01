Instalează ServerStatus cu un singur click.
Panou de bord de monitorizare multi-server ușor, care agregă metrici în timp real de la toate serverele tale într-o singură vizualizare.
Alege un plan VPS pentru ServerStatus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ServerStatus
ServerStatus este un sistem open-source de monitorizare multi-server care colectează metrici CPU, memorie, disc și rețea de la oricâte mașini la distanță și le prezintă într-un singur web dashboard în timp real. Fiecare server monitorizat rulează un agent client ușor care raportează înapoi către serverul central ServerStatus, făcând ușor să obții o vizualizare unificată a întregii tale infrastructuri fără a implementa un stack de observabilitate greoi.
Găzduirea proprie a ServerStatus pe propriul tău VPS păstrează toate metricile infrastructurii private și sub controlul tău. Web dashboard-ul se actualizează în timp real și nu necesită nicio bază de date, niciun pipeline de configurare complex și nicio dependență externă — doar un singur container și un fișier de configurare care listează serverele tale.
Funcționalități cheie ale ServerStatus
Agregare multi-server
Colectează și afișează metrici de la un număr nelimitat de servere la distanță într-un singur panou de bord centralizat, fără instalări separate pentru fiecare server.
Panou de bord în timp real
Interfața web cu actualizare live afișează încărcarea CPU, utilizarea memoriei, spațiul pe disc și debitul de rețea pentru fiecare gazdă monitorizată, dintr-o privire.
Agenți client ușori
Serverele la distanță rulează un client Python sau shell minimal care raportează metrici printr-o conexiune TCP simplă, cu un consum de resurse aproape zero.
Alertare Watchdog
Definește reguli de alertă bazate pe expresii pentru condițiile de CPU, memorie și rețea și trimite notificări prin callback-uri webhook configurabile.
Monitorizarea site-ului web și SSL
Monitorizează endpoint-urile HTTP/HTTPS și expirarea certificatelor SSL alături de metricile serverului în același panou de bord.
De ce să rulezi ServerStatus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare