Implementează FossFLOW cu instalare cu un singur click.
Instrument de creare diagrame izometrice, bazat pe browser, cu accent pe confidențialitate, pentru vizualizarea infrastructurii și arhitecturii sistemului.
Alege un plan VPS pentru FossFLOW
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FossFLOW
FossFLOW este o aplicație web progresivă (PWA) cu sursă deschisă pentru crearea de diagrame izometrice profesionale de infrastructură direct în browserul tău. Spre deosebire de instrumentele de diagramare bazate pe cloud care stochează documentația arhitecturii tale pe servere terțe, FossFLOW operează în întregime pe partea clientului. Cu salvare automată la fiecare 5 secunde, export JSON și suport offline, menține topologiile de rețea sensibile și designurile de sistem sub controlul tău în permanență.
Implementarea FossFLOW pe VPS-ul tău adaugă persistență a diagramelor pe partea serverului, astfel încât diagramele să supraviețuiască sesiunilor de browser și să fie accesibile întregii tale echipe de pe orice dispozitiv — fără a trimite fișiere prin email sau a te baza pe platforme comerciale supuse politicilor de retenție a datelor și breșelor de securitate.
Funcționalități cheie ale FossFLOW
Diagramare izometrică
Creează diagrame izometrice în stil 3D care comunică structuri de infrastructură, configurații de rack și niveluri de sistem mai clar decât diagramele 2D plate.
Salvare automată la 5s
Munca este salvată automat la fiecare 5 secunde, eliminând riscul de a pierde progresul în timpul sesiunilor lungi de diagramare.
Asistență deconectată
Creează și editează diagrame fără o conexiune la internet — toată procesarea are loc în browserul tău, fără a necesita solicitări către server.
JSON Import și Export
Partajează diagrame ca fișiere JSON portabile sau importă diagrame existente pentru editare fără nicio blocare în format proprietar.
Fără conturi necesare
Aplicația nu necesită înregistrarea sau autentificarea utilizatorilor, făcând-o imediat accesibilă pentru oricine din echipa ta.
De ce să rulezi FossFLOW pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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