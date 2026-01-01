FossFLOW este o aplicație web progresivă (PWA) cu sursă deschisă pentru crearea de diagrame izometrice profesionale de infrastructură direct în browserul tău. Spre deosebire de instrumentele de diagramare bazate pe cloud care stochează documentația arhitecturii tale pe servere terțe, FossFLOW operează în întregime pe partea clientului. Cu salvare automată la fiecare 5 secunde, export JSON și suport offline, menține topologiile de rețea sensibile și designurile de sistem sub controlul tău în permanență.

Implementarea FossFLOW pe VPS-ul tău adaugă persistență a diagramelor pe partea serverului, astfel încât diagramele să supraviețuiască sesiunilor de browser și să fie accesibile întregii tale echipe de pe orice dispozitiv — fără a trimite fișiere prin email sau a te baza pe platforme comerciale supuse politicilor de retenție a datelor și breșelor de securitate.