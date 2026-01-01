Implementează Hanko cu un singur click.
Backend de autentificare open-source, cu prioritate pentru cheile de acces, cu autentificare fără parolă, MFA, OIDC și autentificare socială.
Alege un plan VPS pentru Hanko
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hanko
Hanko este un backend de autentificare open-source, construit în jurul cheilor de acces și al standardului WebAuthn, conceput ca o alternativă auto-găzduibilă la Auth0, Clerk și alte SaaS de identitate. Acesta vine cu un flux complet de utilizator — înregistrarea cheilor de acces, SSO social și enterprise, parole ca soluție de rezervă opțională, MFA și recuperare bazată pe email — expus printr-un API REST curat și componente web plug-in.
Auto-găzduirea Hanko pe propriul tău VPS păstrează credențialele utilizatorilor, sesiunile și jurnalele de audit în infrastructura ta, fără taxe per MAU și fără vendor lock-in. Baza de date PostgreSQL inclusă persistă conturile de utilizator și credențialele WebAuthn, în timp ce sesiunile bazate pe JWT ale Hanko se integrează în orice stack frontend sau backend.
Funcționalități cheie ale Hanko
Autentificare Passkey-first
Construit în jurul WebAuthn și al cheilor de acces, astfel încât utilizatorii se autentifică cu Face ID, Touch ID sau chei hardware în loc să tasteze parole.
SSO social și de întreprindere
Furnizori OAuth integrabili pentru Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, și SAML pentru furnizori de identitate pentru companii.
Autentificare multi-factor
Suportul pentru aplicația de autentificare TOTP și politicile pentru dispozitive de încredere adaugă un strat de MFA peste orice flux de conectare, fără servicii externe.
SDK pentru Componente web
Lansează o interfață de utilizator completă de autentificare în câteva minute prin încorporarea componentelor web oficiale Hanko în orice framework — React, Vue, Svelte sau HTML simplu.
Tokenuri de sesiune JWT
Sesiunile JWT conforme standardelor, cu rotație și revocare, fac integrarea cu API-urile și microserviciile existente simplă.
Jurnale de audit și webhook-uri
Jurnalizarea auditului integrată și evenimentele webhook pentru fiecare acțiune de autentificare îți oferă vizibilitate completă și integrare ușoară cu sistemele secundare.
De ce să rulezi Hanko pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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