Reducere de până la 69% pentru Hanko

Implementează Hanko cu un singur click.

Backend de autentificare open-source, cu prioritate pentru cheile de acces, cu autentificare fără parolă, MFA, OIDC și autentificare socială.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Hanko cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Hanko

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Hanko

Hanko este un backend de autentificare open-source, construit în jurul cheilor de acces și al standardului WebAuthn, conceput ca o alternativă auto-găzduibilă la Auth0, Clerk și alte SaaS de identitate. Acesta vine cu un flux complet de utilizator — înregistrarea cheilor de acces, SSO social și enterprise, parole ca soluție de rezervă opțională, MFA și recuperare bazată pe email — expus printr-un API REST curat și componente web plug-in.

Auto-găzduirea Hanko pe propriul tău VPS păstrează credențialele utilizatorilor, sesiunile și jurnalele de audit în infrastructura ta, fără taxe per MAU și fără vendor lock-in. Baza de date PostgreSQL inclusă persistă conturile de utilizator și credențialele WebAuthn, în timp ce sesiunile bazate pe JWT ale Hanko se integrează în orice stack frontend sau backend.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Hanko

Autentificare Passkey-first

Construit în jurul WebAuthn și al cheilor de acces, astfel încât utilizatorii se autentifică cu Face ID, Touch ID sau chei hardware în loc să tasteze parole.

SSO social și de întreprindere

Furnizori OAuth integrabili pentru Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, și SAML pentru furnizori de identitate pentru companii.

Autentificare multi-factor

Suportul pentru aplicația de autentificare TOTP și politicile pentru dispozitive de încredere adaugă un strat de MFA peste orice flux de conectare, fără servicii externe.

SDK pentru Componente web

Lansează o interfață de utilizator completă de autentificare în câteva minute prin încorporarea componentelor web oficiale Hanko în orice framework — React, Vue, Svelte sau HTML simplu.

Tokenuri de sesiune JWT

Sesiunile JWT conforme standardelor, cu rotație și revocare, fac integrarea cu API-urile și microserviciile existente simplă.

Jurnale de audit și webhook-uri

Jurnalizarea auditului integrată și evenimentele webhook pentru fiecare acțiune de autentificare îți oferă vizibilitate completă și integrare ușoară cu sistemele secundare.

De ce să rulezi Hanko pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Începe acum

Explorează mai multe aplicații de implementat

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden este un manager de parole simplu de utilizat, cu auto-găzduire, compatibil cu Bitwarden

Implementează
2FAuth

2FAuth

Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil

Implementează
Authentik

Authentik

Verificator de identitate open-source, axat pe flexibilitate și versatilitate

Implementează
Vezi toate aplicațiile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.