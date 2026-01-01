Implementează Songloft cu instalare dintr-un singur click.
Server personal de muzică auto-găzduit cu API compatibil Subsonic, sandbox pentru pluginuri JS și un player web încorporat.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Songloft
Songloft este un server de muzică personal, ușor, scris în Go, care scanează biblioteca ta locală, extrage coperta și metadatele din fișierele MP3, FLAC, WAV, APE, OGG și M4A și redă totul în flux printr-o interfață web încorporată sau prin orice client compatibil Subsonic. Un sandbox de plugin QuickJS extinde serverul cu surse audio personalizate, furnizori de metadate și controlul dispozitivelor fără a recompila binarul.
Găzduirea proprie a Songloft îți păstrează colecția de muzică, istoricul de ascultare și sesiunile autentificate JWT în întregime pe VPS-ul tău — fără telemetrie, fără analize de la terți și fără un catalog comercial rotativ care să decidă ce rămâne disponibil. Binarul fără CGO rulează confortabil pe hardware cu putere redusă, gestionând în același timp transcodarea din mers și sesiunile pe mai multe dispozitive.
Funcționalități cheie ale Songloft
Suport API Subsonic
Conectează orice client mobil sau desktop compatibil cu Subsonic și transmite-ți biblioteca fără a fi blocat într-o singură aplicație oficială.
Sandbox plugin JS
Plugin-uri bazate pe QuickJS, cu un model de permisiuni și hot reload, îți permit să adaugi surse audio personalizate, furnizori de metadate și integrări de dispozitive.
Scanare bibliotecă locală
Scanarea automată a folderelor extrage tag-uri și coperți din fișiere MP3, FLAC, WAV, APE, OGG și M4A, astfel încât biblioteca ta să rămână actualizată pe măsură ce adaugi piese.
Player web integrat
Un frontend web complet vine cu imaginea completă, oferindu-ți un player bazat pe browser imediat, fără a implementa un client separat.
Autentificare JWT
Autentificarea JWT cu două tokenuri, cu tokenuri de acces și de reîmprospătare separate, suportă sesiuni pe mai multe dispozitive și revocarea per dispozitiv.
REST API cu Swagger
Un API REST documentat, cu interfață Swagger UI integrată, facilitează integrarea Songloft cu clienți personalizați, automatizări și tablouri de bord.
De ce să rulezi Songloft pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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