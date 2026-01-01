Songloft este un server de muzică personal, ușor, scris în Go, care scanează biblioteca ta locală, extrage coperta și metadatele din fișierele MP3, FLAC, WAV, APE, OGG și M4A și redă totul în flux printr-o interfață web încorporată sau prin orice client compatibil Subsonic. Un sandbox de plugin QuickJS extinde serverul cu surse audio personalizate, furnizori de metadate și controlul dispozitivelor fără a recompila binarul.

Găzduirea proprie a Songloft îți păstrează colecția de muzică, istoricul de ascultare și sesiunile autentificate JWT în întregime pe VPS-ul tău — fără telemetrie, fără analize de la terți și fără un catalog comercial rotativ care să decidă ce rămâne disponibil. Binarul fără CGO rulează confortabil pe hardware cu putere redusă, gestionând în același timp transcodarea din mers și sesiunile pe mai multe dispozitive.