Implementează Vitess cu instalare printr-un singur click.
Sistem de clustering al bazelor de date pentru scalarea orizontală a bazelor de date MySQL cu sharding automatizat, pooling de conexiuni și rutare a interogărilor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vitess
Vitess este un sistem de clustering al bazelor de date open-source, construit pentru a scala MySQL orizontal. Dezvoltat inițial de YouTube pentru a gestiona miliarde de interogări pe zi, acesta oferă sharding automat, rutare inteligentă a interogărilor și connection pooling peste instanțe MySQL standard, fără a necesita modificări la nivel de aplicație.
Găzduirea proprie a Vitess pe un VPS îți oferă o infrastructură de scalare a bazelor de date de nivel YouTube pentru aplicații cu trafic intens. Acesta gestionează multiplexarea conexiunilor pentru a reduce încărcarea bazei de date, suportă modificări de schemă online fără timp de nefuncționare și oferă o interfață de interogare unificată pe mai multe shard-uri, care apare ca o singură bază de date pentru aplicația ta.
Funcționalități cheie ale Vitess
Fragmentare orizontală
Distribuie automat datele pe mai multe instanțe MySQL pentru a scala capacitatea de scriere dincolo de ceea ce poate gestiona un singur server.
Grupare conexiuni
Vitess multiplexează mii de conexiuni de aplicație într-un grup mic de conexiuni MySQL, reducând drastic încărcarea serverului de baze de date.
Modificări de schemă online
Modifică schemele tabelelor pe seturi mari de date fără blocare sau indisponibilitate, folosind execuția DDL online gestionată de Vitess.
Rutare interogări
Interogările sunt rutate automat către shard-ul corect pe baza cheii de sharding, transparent pentru stratul aplicației.
Compatibil MySQL
Aplicațiile se conectează la Vitess folosind drivere și protocoale MySQL standard, fără a fi necesare modificări de cod.
De ce să rulezi Vitess pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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