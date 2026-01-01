Vitess este un sistem de clustering al bazelor de date open-source, construit pentru a scala MySQL orizontal. Dezvoltat inițial de YouTube pentru a gestiona miliarde de interogări pe zi, acesta oferă sharding automat, rutare inteligentă a interogărilor și connection pooling peste instanțe MySQL standard, fără a necesita modificări la nivel de aplicație.

Găzduirea proprie a Vitess pe un VPS îți oferă o infrastructură de scalare a bazelor de date de nivel YouTube pentru aplicații cu trafic intens. Acesta gestionează multiplexarea conexiunilor pentru a reduce încărcarea bazei de date, suportă modificări de schemă online fără timp de nefuncționare și oferă o interfață de interogare unificată pe mai multe shard-uri, care apare ca o singură bază de date pentru aplicația ta.