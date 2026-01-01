Instalează Big-AGI printr-o instalare cu un singur click.
Spațiu de lucru AI profesional, multi-model, care suportă peste 500 de modele de la peste 20 de furnizori, cu comparație paralelă de modele încorporată.
Alege un plan VPS pentru Big-AGI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Big-AGI
Big-AGI este un spațiu de lucru AI open-source, construit pentru profesioniștii care au nevoie de control serios asupra interacțiunilor lor cu AI. Conectează-ți propriile chei API pentru OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral și peste 15 alți furnizori pentru a accesa peste 500 de modele dintr-o singură interfață — fără adaosuri de la intermediari și fără taxe de abonament la platformă, în afară de ceea ce plătești direct furnizorilor tăi.
Funcția sa unică Beam rulează același prompt pe mai multe modele simultan și îmbină inteligent cele mai bune răspunsuri, reducând semnificativ halucinațiile în sarcinile cu miză mare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS menține fiecare conversație și cheie API complet private, cu autentificare HTTP Basic Auth opțională pentru a securiza accesul echipei.
Funcționalități cheie ale Big-AGI
Beam Multi-model
Rulează orice prompt pe mai multe modele AI în paralel și combină cele mai bune răspunsuri — reducând halucinațiile în sarcinile complexe sau cu miză mare.
500+ Modele
Conectează OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter și alți peste 15 furnizori printr-o singură interfață, folosind propriile tale chei API.
Confidențialitate cu prioritate locală
Conversațiile și setările sunt stocate în browser, nu pe server — datele tale nu părăsesc niciodată propria ta infrastructură.
Căutare web și citate
Caută pe web în orice chat și primește răspunsuri cu citări ale surselor, alimentat de Google Custom Search sau de alți furnizori configurați.
Control acces
Protejează-ți instanța auto-găzduită cu HTTP Basic Auth, astfel încât doar utilizatorii autorizați să poată accesa cheile tale API și istoricul conversațiilor.
De ce să rulezi Big-AGI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.