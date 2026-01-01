Big-AGI este un spațiu de lucru AI open-source, construit pentru profesioniștii care au nevoie de control serios asupra interacțiunilor lor cu AI. Conectează-ți propriile chei API pentru OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral și peste 15 alți furnizori pentru a accesa peste 500 de modele dintr-o singură interfață — fără adaosuri de la intermediari și fără taxe de abonament la platformă, în afară de ceea ce plătești direct furnizorilor tăi.

Funcția sa unică Beam rulează același prompt pe mai multe modele simultan și îmbină inteligent cele mai bune răspunsuri, reducând semnificativ halucinațiile în sarcinile cu miză mare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS menține fiecare conversație și cheie API complet private, cu autentificare HTTP Basic Auth opțională pentru a securiza accesul echipei.