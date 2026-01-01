Implementează Mailtrain printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de newsletter auto-găzduită pentru crearea, programarea și trimiterea de campanii de email în masă către liste de abonați.
Alege un plan VPS pentru Mailtrain
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mailtrain
Mailtrain este o aplicație de newsletter open-source, auto-găzduită, construită pe Node.js, cu suport pentru campanii de email la scară largă. Oferă gestionarea completă a listei de abonați, segmentare, șabloane de email bazate pe MJML, testare A/B, automatizarea campaniilor și analize detaliate — toate rulând pe infrastructura pe care o controlezi.
Spre deosebire de platformele de email SaaS care taxează per abonat sau per trimitere, Mailtrain îți oferă o capacitate de trimitere nelimitată prin propriul tău furnizor SMTP. Datele abonaților tăi, istoricul campaniilor și analizele de implicare rămân pe propriul tău VPS, fără taxe per email și fără blocare de furnizor. Această implementare include MariaDB, Redis și MongoDB pentru o funcționare completă, gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale Mailtrain
Gestionarea listei de abonați
Creează și gestionează mai multe liste de abonați cu câmpuri personalizate, segmentare și igienizare automată a listelor pentru a-ți menține publicul organizat.
Automatizare campanie
Construiește secvențe de email declanșate și campanii bazate pe RSS care se trimit automat pe baza acțiunilor abonaților sau a intervalelor programate.
Șabloane de email MJML
Proiectează șabloane de email responsive folosind framework-ul MJML direct în browser, cu un editor vizual încorporat, pentru layout-uri impecabile.
A/B testing
Rulează teste A/B pe liniile de subiect și conținut pentru a optimiza ratele de deschidere și ratele de click înainte de a le trimite întregii tale liste.
Statistici campanie
Urmărești deschiderile, clickurile, dezabonările și respingerile per campanie cu rapoarte detaliate pentru a măsura și a îmbunătăți performanța emailului în timp.
Acces multi-utilizator
Acordă membrilor echipei acces bazat pe roluri, cu permisiuni granulare și spații de nume ierarhice pentru gestionarea campaniilor între departamente sau clienți.
De ce să rulezi Mailtrain pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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