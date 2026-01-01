Instalează Ryot cu un singur click.
Instrument de urmărire auto-găzduit pentru consumul media, activități de fitness, cărți și obiceiuri zilnice.
Alege un plan VPS pentru Ryot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) este o platformă open-source, auto-găzduită, pentru a urmări conținutul media pe care îl consumi, antrenamentele pe care le finalizezi, cărțile pe care le citești și obiceiurile pe care le dezvolți. Extrage metadate din surse precum TMDB, Audible și OpenLibrary, astfel încât să petreci timp urmărind, nu tastând.
Găzduirea Ryot pe propriul tău VPS îți păstrează toate datele personale private — fără analize de la terți, fără reclame și fără riscul ca un serviciu să se închidă. Deții fiecare înregistrare din prima zi.
Funcționalități cheie ale Ryot
Urmărire media
Înregistrează filme, seriale TV, anime, manga, podcasturi și jocuri video cu metadate automate de la TMDB, IGDB și altele.
Înregistrare fitness
Înregistrează antrenamentele și exercițiile cu seturi, repetări și greutăți pentru a-ți urmări progresul în timp.
Urmărire cărți și cărți audio
Urmărește progresul de citire și ascultare cu metadate extrase din OpenLibrary și Audible.
Import și export
Migrează datele de la Goodreads, Trakt, MyAnimeList și alte trackere populare cu instrumente de import integrate.
Acces API
API GraphQL completă cu token-uri de acces de administrator pentru a construi integrări și automatizări personalizate.
De ce să rulezi Ryot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
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