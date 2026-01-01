XBackBone este un manager de fișiere PHP ușor și o gazdă de imagini concepută în jurul fluxului de lucru popular al încărcătorului ShareX. Aruncă o captură de ecran sau un fișier în ShareX (sau ScreenCloud, Flameshot, sau orice client compatibil) și XBackBone îl găzduiește instantaneu în spatele unei adrese URL scurte partajabile — cu previzualizare markdown, redare text brut, vizualizare galerie și cote per utilizator încorporate.

Găzduirea proprie a XBackBone pe un VPS înlocuiește gazdele comerciale de imagini și serviciile pastebin cu o infrastructură pe care o controlezi pe deplin. Conturile multi-utilizator, permisiunile bazate pe roluri și integrarea OAuth încorporată îl fac potrivit atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe mici care doresc un punct final privat pentru capturi de ecran și fișiere.