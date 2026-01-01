Instalează XBackBone cu un singur click.
Server auto-găzduit, ușor, pentru partajarea fișierelor și capturilor de ecran, cu suport complet pentru ShareX, ScreenCloud și Flameshot.
Alege un plan VPS pentru XBackBone
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu XBackBone
XBackBone este un manager de fișiere PHP ușor și o gazdă de imagini concepută în jurul fluxului de lucru popular al încărcătorului ShareX. Aruncă o captură de ecran sau un fișier în ShareX (sau ScreenCloud, Flameshot, sau orice client compatibil) și XBackBone îl găzduiește instantaneu în spatele unei adrese URL scurte partajabile — cu previzualizare markdown, redare text brut, vizualizare galerie și cote per utilizator încorporate.
Găzduirea proprie a XBackBone pe un VPS înlocuiește gazdele comerciale de imagini și serviciile pastebin cu o infrastructură pe care o controlezi pe deplin. Conturile multi-utilizator, permisiunile bazate pe roluri și integrarea OAuth încorporată îl fac potrivit atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe mici care doresc un punct final privat pentru capturi de ecran și fișiere.
Funcționalități cheie ale XBackBone
Încărcări native ShareX
Trageți fișierele în ShareX, ScreenCloud sau Flameshot, iar XBackBone le găzduiește instantaneu prin API-ul standard de încărcare.
Galerie și previzualizări
Vizualizare galerie în browser cu miniaturi generate automat, plus redare în linie pentru imagini, video, audio și conținut Markdown.
Conturi multi-utilizator
Conturile individuale cu permisiuni bazate pe roluri și cote individuale permit echipelor sau familiilor să partajeze un singur server fără a-și amesteca bibliotecile.
Legături publice și private
Fiecare încărcare generează o adresă URL scurtă cu protecție opțională prin parolă, expirare și moduri de acces unic pentru conținut sensibil.
Suport pentru OAuth și SSO
Integrarea OAuth încorporată cu Google, Discord și GitLab elimină gestionarea separată a conturilor pentru echipele care utilizează deja aceste platforme.
De ce să rulezi XBackBone pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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