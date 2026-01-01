Zabbix este o soluție de monitorizare open-source de clasă enterprise, de încredere pentru NASA, Salesforce și zeci de mii de organizații, pentru a urmări starea de sănătate a rețelelor, serverelor, mașinilor virtuale, containerelor și serviciilor cloud. O singură instanță Zabbix poate colecta zeci de mii de valori metrice pe secundă prin agenți, SNMP, IPMI, JMX, verificări HTTP și scripturi personalizate, apoi poate semnala anomaliile prin declanșatoare bazate pe șabloane, reguli de escaladare și tablouri de bord complexe.

Găzduirea proprie a Zabbix pe propriul tău VPS menține fiecare valoare metrică, eveniment și credențial în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe de licențiere per gazdă sau costuri de ieșire a datelor. Baza de date PostgreSQL inclusă și agentul Zabbix îți oferă o stivă de monitorizare completă, gata să integreze gazde imediat ce implementarea este finalizată.