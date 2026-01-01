Implementează Zabbix cu un singur click.
Monitorizare open-source de nivel enterprise pentru rețele, servere, aplicații și servicii cloud, într-o singură platformă unificată.
Alege un plan VPS pentru Zabbix
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zabbix
Zabbix este o soluție de monitorizare open-source de clasă enterprise, de încredere pentru NASA, Salesforce și zeci de mii de organizații, pentru a urmări starea de sănătate a rețelelor, serverelor, mașinilor virtuale, containerelor și serviciilor cloud. O singură instanță Zabbix poate colecta zeci de mii de valori metrice pe secundă prin agenți, SNMP, IPMI, JMX, verificări HTTP și scripturi personalizate, apoi poate semnala anomaliile prin declanșatoare bazate pe șabloane, reguli de escaladare și tablouri de bord complexe.
Găzduirea proprie a Zabbix pe propriul tău VPS menține fiecare valoare metrică, eveniment și credențial în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe de licențiere per gazdă sau costuri de ieșire a datelor. Baza de date PostgreSQL inclusă și agentul Zabbix îți oferă o stivă de monitorizare completă, gata să integreze gazde imediat ce implementarea este finalizată.
Funcționalități cheie ale Zabbix
Agent și fără agent
Colectează metrici prin agenți nativi Zabbix, verificări SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet și HTTP, fără a instala software pe fiecare dispozitiv monitorizat.
Descoperire automată
Descoperă gazde, interfețe de rețea, servicii și mașini virtuale automat și aplică șabloane de monitorizare fără configurare manuală.
Alertare flexibilă
Definește reguli de escaladare și trimite notificări către Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS și webhook-uri în funcție de gravitate și destinatar.
Monitorizare bazată pe șabloane
Sute de șabloane predefinite acoperă baze de date, servere web, Kubernetes, AWS, VMware și echipamente de rețea, astfel încât integrarea noilor gazde durează minute, nu ore.
Panouri de bord personalizabile
Creează tablouri de bord cu grafice, hărți, widget-uri cu gazde de top și rapoarte SLA, adaptate pentru operatori NOC, dezvoltatori sau factori de decizie executivi.
Metricile pe termen lung
Stochează date istorice și tendințe agregate în PostgreSQL pentru ani de planificare a capacității, revizuire post-incident și raportare de conformitate.
De ce să rulezi Zabbix pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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