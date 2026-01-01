Platformă open-source de modelare și documentare a infrastructurii de rețea pentru adrese IP, rack-uri și circuite.
Alege un plan VPS pentru NetBox
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NetBox
NetBox este platforma open-source lider pentru modelarea și documentarea infrastructurii de rețea. Dezvoltat inițial de DigitalOcean, acesta oferă o sursă completă de adevăr pentru gestionarea adreselor IP (IPAM), gestionarea infrastructurii centrelor de date (DCIM), circuite, conexiuni și resurse de virtualizare. Inginerii de rețea utilizează NetBox pentru a urmări fiecare dispozitiv, cablu, adresă IP și VLAN din întreaga lor infrastructură.
Auto-găzduirea NetBox pe VPS-ul tău menține toată documentația de rețea privată și accesibilă echipei tale de operațiuni. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea datelor, Redis pentru caching și sarcini de fundal, și un proces worker dedicat pentru execuția fiabilă a sarcinilor. Un cont de administrator este creat automat la prima lansare cu credențialele configurate în timpul implementării.
Funcționalități cheie ale NetBox
Gestionarea adresei IP
Urmărește prefixe IP, adrese, intervale și VLAN-uri cu organizare ierarhică și urmărirea utilizării.
Inventarul dispozitivelor
Modelează dispozitive de rețea, tipuri de dispozitive, producători și platforme cu diagrame de elevație a rack-urilor și trasee de cabluri.
Urmărire circuit
Documentează circuitele WAN, furnizorii și conexiunile cu maparea terminării A/Z și detaliile contractului.
REST și GraphQL APIs
API-urile REST și GraphQL complete permit automatizarea, integrarea cu instrumente de monitorizare și gestionarea programatică a infrastructurii.
Câmpuri personalizate
Extinde orice tip de obiect cu câmpuri personalizate, etichete și reguli de validare pentru a se potrivi nevoilor specifice de documentare ale organizației tale.
Jurnalizare schimbări
Jurnal de audit complet al fiecărei modificări la înregistrările infrastructurii, cu atribuirea utilizatorului și marcaje temporale.
De ce să rulezi NetBox pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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