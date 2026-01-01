Warracker este o aplicație de urmărire a garanțiilor, cu sursă deschisă, care centralizează toate garanțiile produselor tale, documentele de achiziție și istoricele reclamațiilor într-un singur tablou de bord auto-găzduit. În loc să cauți prin conversații de email, dulapuri de arhivare sau foi de calcul, primești o bază de date căutabilă cu alerte de expirare, stocare de documente și acces multi-utilizator pentru echipe și gospodării.

Auto-găzduirea Warracker pe propriul tău VPS înseamnă că chitanțele tale de achiziție, scanările de facturi și numerele de serie ale produselor rămân pe infrastructura pe care o controlezi. Cu notificări proactive prin email și push, prin Apprise, primești avertismente în avans înainte ca garanțiile să expire, astfel încât să poți acționa cât timp acoperirea este încă valabilă.