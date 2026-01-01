Implementează Warracker cu un singur click.
Sistem de gestionare a garanțiilor cu auto-găzduire pentru urmărirea garanțiilor produselor, chitanțelor și a reclamațiilor într-un singur loc.
Alege un plan VPS pentru Warracker
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Warracker
Warracker este o aplicație de urmărire a garanțiilor, cu sursă deschisă, care centralizează toate garanțiile produselor tale, documentele de achiziție și istoricele reclamațiilor într-un singur tablou de bord auto-găzduit. În loc să cauți prin conversații de email, dulapuri de arhivare sau foi de calcul, primești o bază de date căutabilă cu alerte de expirare, stocare de documente și acces multi-utilizator pentru echipe și gospodării.
Auto-găzduirea Warracker pe propriul tău VPS înseamnă că chitanțele tale de achiziție, scanările de facturi și numerele de serie ale produselor rămân pe infrastructura pe care o controlezi. Cu notificări proactive prin email și push, prin Apprise, primești avertismente în avans înainte ca garanțiile să expire, astfel încât să poți acționa cât timp acoperirea este încă valabilă.
Funcționalități cheie ale Warracker
Alerte de expirare a garanției
Primește notificări prin email și push prin intermediul a peste 100 de servicii, inclusiv Telegram, Slack și Discord, înainte ca garanțiile să expire.
Stocare documente
Încarcă și atașează chitanțe, facturi și manuale direct la fiecare înregistrare de garanție pentru recuperare instantanee atunci când este necesar.
Urmărirea ciclului de viață al revendicărilor
Gestionează reclamațiile de garanție de la un capăt la altul, cu actualizări de stare și vizibilitate completă pe întregul proces de reclamații.
Căutare Avansată și Filtrare
Găsește orice garanție instantaneu după numele produsului, numărul de serie, furnizor sau etichete personalizate în întregul tău catalog.
Acces multi-utilizator
Partajează înregistrările de garanție într-o echipă sau o gospodărie cu permisiuni bazate pe roluri și controale de gestionare a administratorilor.
Import și export CSV
Migrează înregistrările de garanție existente din foi de calcul prin import CSV și exportă-ți datele oricând pentru portabilitate completă.
De ce să rulezi Warracker pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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