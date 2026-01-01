Implementează Databasus prin instalare cu un singur click.
Manager de backup autogăzduit pentru baze de date, pentru automatizarea și monitorizarea backup-urilor PostgreSQL, MySQL și MongoDB.
Alege un plan VPS pentru Databasus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Databasus
Databasus este un instrument autogăzduit pentru gestionarea backup-urilor bazelor de date, care centralizează backup-urile automate pentru PostgreSQL, MySQL și MongoDB sub o singură interfață web. Acesta gestionează întregul ciclu de viață al backup-ului — programare, execuție, compresie, gestionarea politicilor de retenție și monitorizarea stării — fără a necesita scripturi separate pentru fiecare tip de bază de date.
Autogăzduirea Databasus pe VPS-ul tău stochează backup-urile direct pe propria infrastructură, eliminând taxele de stocare în cloud per gigabyte și păstrând datele sensibile sub controlul tău. Tabloul de bord web oferă o vizibilitate clară asupra ratelor de succes ale backup-urilor, utilizării stocării și istoricului backup-urilor, în timp ce resursele VPS dedicate asigură rularea joburilor de backup fără a afecta performanța bazei de date de producție.
Funcționalități cheie ale Databasus
Suport pentru mai multe baze de date
Realizează copii de rezervă pentru PostgreSQL, MySQL și MongoDB dintr-o interfață unificată, înlocuind necesitatea de a gestiona scripturi de backup separate pentru fiecare motor de baze de date.
Programare Automată
Configurează intervalele de backup și politicile de retenție, astfel încât backup-urile zilnice, săptămânale și lunare să se rotească automat fără intervenție manuală.
Tablou de bord web
Monitorizează starea copiilor de rezervă, utilizarea spațiului de stocare și istoricul sarcinilor dintr-o interfață centralizată, cu alerte pentru erorile care necesită atenție.
Verificare Backup
Efectuează verificări de integritate după fiecare backup pentru a confirma că backup-ul este valid și utilizabil înainte de a fi luat în considerare în politica ta de retenție.
Restaurare punctuală
Restaurarea bazelor de date la un instantaneu de backup specific, permițând recuperarea în caz de dezastru și testarea sigură a datelor de producție în medii de testare.
De ce să rulezi Databasus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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