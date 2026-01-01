Databasus este un instrument autogăzduit pentru gestionarea backup-urilor bazelor de date, care centralizează backup-urile automate pentru PostgreSQL, MySQL și MongoDB sub o singură interfață web. Acesta gestionează întregul ciclu de viață al backup-ului — programare, execuție, compresie, gestionarea politicilor de retenție și monitorizarea stării — fără a necesita scripturi separate pentru fiecare tip de bază de date.

Autogăzduirea Databasus pe VPS-ul tău stochează backup-urile direct pe propria infrastructură, eliminând taxele de stocare în cloud per gigabyte și păstrând datele sensibile sub controlul tău. Tabloul de bord web oferă o vizibilitate clară asupra ratelor de succes ale backup-urilor, utilizării stocării și istoricului backup-urilor, în timp ce resursele VPS dedicate asigură rularea joburilor de backup fără a afecta performanța bazei de date de producție.