Super Productivity unifică gestionarea sarcinilor, urmărirea timpului și integrările cu instrumente pentru dezvoltatori într-o singură aplicație. Aceasta combină liste de sarcini structurate cu gestionarea timpului bazată pe tehnica Pomodoro, generarea automată a foilor de pontaj și integrări directe cu Jira, GitHub, GitLab și Trello — astfel încât problemele atribuite să ajungă în lista ta de sarcini fără introducere manuală, iar jurnalele de lucru să se sincronizeze automat.

Auto-găzduirea pe VPS-ul tău face Super Productivity accesibilă din orice browser, fără a instala o aplicație desktop, păstrând în același timp datele sarcinilor tale, detaliile clienților și modelele de lucru pe o infrastructură pe care o controlezi. Fără analize, fără telemetrie și fără taxe per utilizator.