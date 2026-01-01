Implementează super productivitate cu instalare printr-un singur click.
Manager de sarcini avansat care combină liste de sarcini, monitorizarea timpului, cronometrul Pomodoro și integrări cu Jira, GitHub și GitLab într-un singur instrument.
Alege un plan VPS pentru Super Productivity
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Super Productivity
Super Productivity unifică gestionarea sarcinilor, urmărirea timpului și integrările cu instrumente pentru dezvoltatori într-o singură aplicație. Aceasta combină liste de sarcini structurate cu gestionarea timpului bazată pe tehnica Pomodoro, generarea automată a foilor de pontaj și integrări directe cu Jira, GitHub, GitLab și Trello — astfel încât problemele atribuite să ajungă în lista ta de sarcini fără introducere manuală, iar jurnalele de lucru să se sincronizeze automat.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău face Super Productivity accesibilă din orice browser, fără a instala o aplicație desktop, păstrând în același timp datele sarcinilor tale, detaliile clienților și modelele de lucru pe o infrastructură pe care o controlezi. Fără analize, fără telemetrie și fără taxe per utilizator.
Funcționalități cheie ale Super Productivity
Urmărirea timpului integrată
Urmărește timpul pe sarcină cu generare automată a foilor de pontaj — ideal pentru facturarea clienților, raportarea sprinturilor și înțelegerea modului în care îți petreci orele.
Cronometru Pomodoro
Suport integrat pentru tehnica Pomodoro, cu intervale de lucru și pauză configurabile, plus memento-uri pentru a menține concentrarea și a preveni epuizarea.
Sincronizare Jira și GitHub
Importă automat ticketele Jira atribuite și problemele GitHub în lista ta de sarcini și trimite înapoi jurnalele de lucru pentru a menține instrumentele de proiect sincronizate.
Sub-sarcini și proiecte
Organizează munca cu subtask-uri ierarhice, proiecte și etichete codificate pe culori, astfel încât inițiativele complexe să rămână structurate și gestionabile.
Indicatori de productivitate
Urmărește sarcinile finalizate, timpul de concentrare și tiparele zilnice în timp, astfel încât să poți identifica blocajele fluxului de lucru și să îți îmbunătățești obiceiurile.
De ce să rulezi Super Productivity pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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