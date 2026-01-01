Implementează Dkron cu instalare printr-un singur click.
Planificator de sarcini distribuit, tolerant la erori, cu o interfață web și clustering încorporat pentru sarcini cron extrem de fiabile.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dkron
Dkron este un sistem de planificare a sarcinilor distribuit, open-source, scris în Go, care înlocuiește cron-ul tradițional cu o alternativă tolerantă la erori și conștientă de cluster. Spre deosebire de cron-ul cu un singur host, Dkron utilizează protocolul de consens Raft și un strat de membru bazat pe gossip, astfel încât sarcinile continuă să ruleze chiar și atunci când nodurile individuale eșuează, eliminând punctul unic de eșec care afectează crontab-urile clasice.
Găzduirea Dkron pe propriul tău VPS menține programările, istoricul execuțiilor și sarcinile de lucru sub controlul tău, în timp ce expune o interfață web încorporată, un API REST și executori HTTP/shell pentru rularea scripturilor, webhook-urilor și comenzilor externe. Motorul de stocare inclus elimină necesitatea oricărei baze de date externe, transformând implementarea într-un singur container cu un volum de date persistent pentru starea Raft și istoricul sarcinilor.
Funcționalități cheie ale Dkron
Programare tolerantă la erori
Consensul bazat pe Raft menține joburile cron în funcțiune în ciuda căderilor de nod, repornirilor și problemelor de rețea, fără intervenție manuală.
Interfață web încorporată
Gestionează joburi, inspectează istoricul execuțiilor și declanșează rulări dintr-o interfață de browser curată, fără a scrie manual fișiere crontab.
REST API și webhooks
Creează, actualizează și declanșează joburi programatic din pipeline-uri CI, scripturi sau sisteme externe printr-un API HTTP versionat.
Executori modulari
Rulează comenzi shell, solicitări HTTP, apeluri gRPC sau mesaje NATS ca joburi programate, folosind pluginurile de execuție încorporate.
Motor de stocare nativ
Stocarea bazată pe BoltDB este livrată cu binarul, eliminând necesitatea bazelor de date externe precum etcd, Consul sau PostgreSQL.
Arhitectură pregătită pentru cluster
Începe ca un singur nod și extinde-te orizontal prin alăturarea de servere și agenți suplimentari pe măsură ce volumul tău de lucru crește.
De ce să rulezi Dkron pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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