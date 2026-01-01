Dkron este un sistem de planificare a sarcinilor distribuit, open-source, scris în Go, care înlocuiește cron-ul tradițional cu o alternativă tolerantă la erori și conștientă de cluster. Spre deosebire de cron-ul cu un singur host, Dkron utilizează protocolul de consens Raft și un strat de membru bazat pe gossip, astfel încât sarcinile continuă să ruleze chiar și atunci când nodurile individuale eșuează, eliminând punctul unic de eșec care afectează crontab-urile clasice.

Găzduirea Dkron pe propriul tău VPS menține programările, istoricul execuțiilor și sarcinile de lucru sub controlul tău, în timp ce expune o interfață web încorporată, un API REST și executori HTTP/shell pentru rularea scripturilor, webhook-urilor și comenzilor externe. Motorul de stocare inclus elimină necesitatea oricărei baze de date externe, transformând implementarea într-un singur container cu un volum de date persistent pentru starea Raft și istoricul sarcinilor.