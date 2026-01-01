Instalează Pastefy printr-un singur click.
Pastebin cu auto-găzduire, cu evidențiere sintactică pentru peste 100 de limbaje, organizare în foldere, protecție cu parolă și un API REST pentru acces programatic.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pastefy
Pastefy este o platformă pastebin cu auto-găzduire care oferă dezvoltatorilor și echipelor o alternativă privată, bogată în funcții, la serviciile publice de partajare a codului. Cu evidențiere sintactică pentru peste 100 de limbaje de programare, organizare în foldere pentru colecții de fragmente, paste-uri protejate cu parolă și expirare configurabilă, acoperă fiecare scenariu de partajare a codului fără a trimite conținut sensibil către servere terțe. Un API REST permite crearea programatică de fragmente din pipeline-uri CI, editoare și scripturi de automatizare.
Auto-găzduirea Pastefy pe VPS-ul tău păstrează cheile API, credențialele bazei de date, configurațiile interne și logica proprietară în întregime în cadrul infrastructurii tale. Elimini limitele de dimensiune și de rată ale serviciilor publice pastebin și obții capacitatea de a impune politici personalizate de reținere a datelor care satisfac cerințele de securitate și conformitate ale organizației tale.
Funcționalități cheie ale Pastefy
Evidențierea sintaxei
Suportă peste 100 de limbaje de programare și de marcare cu evidențiere precisă, făcând codul complex lizibil în timpul reviziilor, sesiunilor de depanare și programării în pereche.
Postări protejate cu parolă
Blochează fragmentele sensibile cu o parolă, astfel încât doar destinatarii autorizați să poată vizualiza acreditările, fișierele de configurare sau codul proprietar partajate în timpul depanării.
Organizare dosare
Grupează fragmentele conexe în dosare și menține colecții organizate de șabloane reutilizabile, exemple de configurare și implementări de referință.
Lipește Expirare
Setează timpi de expirare pentru ca informațiile sensibile de depanare, token-urile temporare și jurnalele de incidente să fie eliminate automat, fără a necesita curățare manuală.
Acces API REST
Creează și recuperează paste-uri programatic din pipeline-uri CI/CD, plugin-uri de editor și scripturi de automatizare cu un API REST simplu.
De ce să rulezi Pastefy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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