Instalează Posterr cu un singur click.
Semnalistică digitală de tip poster pentru redare curentă care transformă orice browser într-un afișaj în stil cinematograf pentru bibliotecile Plex.
Alege un plan VPS pentru Posterr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Posterr
Posterr este o aplicație open-source Node.js care imită panourile digitale de afișaj găsite în foaierele cinematografelor. Citește starea live a serverului tău Plex Media Server și afișează titlul redat în prezent, selecții la cerere din biblioteci selectate și lansări viitoare extrase din Sonarr, Radarr și Readarr.
Găzduirea proprie a Posterr pe un VPS menține afișajul întotdeauna disponibil de pe orice browser, telefon, tabletă, Fire Stick sau ecran montat pe perete — fără a depinde de un computer de acasă pornit. Se conectează la Plex și la stiva arr prin rețea, astfel încât funcționează indiferent dacă serviciile tale media rulează pe același VPS sau pe un server de acasă la distanță.
Funcționalități cheie ale Posterr
Afișaj redare curentă
Afișează postere live de filme, TV și muzică, cu durata de rulare, studio, rating de conținut și o bară de progres care ține cont de transcodare.
Slide-uri „În curând”
Extrage filmele viitoare de pe Radarr, episoadele și premierele de sezon de pe Sonarr, și cărțile noi de pe Readarr.
Selecții la cerere din bibliotecă
Rotește titluri aleatorii din bibliotecile Plex selectate, astfel încât ecranul să rămână interesant chiar și atunci când nu se redă nimic.
Compatibil multi-ecran
Se scalează automat de la 320px până la 4K, suportă orientarea portret sau peisaj și include un temporizator de oprire cu controlul monitorului CEC.
Slide-uri și teme personalizate
Adaugă-ți propriile imagini, grafică de fundal și teme, sau încorporează pagini web externe ca slide-uri rotative suplimentare.
Trivia și Awtrix
Rulează un test de cultură generală despre filme încorporat între diapozitive și oglindește datele de redare curente pe afișajele matriciale LED Awtrix.
De ce să rulezi Posterr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic