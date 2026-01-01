Implementează instalarea GitLab cu un singur click.
Platformă DevOps open-source completă care combină găzduirea Git, pipeline-urile CI/CD și managementul proiectelor într-o singură aplicație.
Alege un plan VPS pentru GitLab
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GitLab
GitLab Community Edition este o platformă DevOps completă care combină găzduirea de depozite Git, automatizarea CI/CD, urmărirea problemelor, revizuirea codului și registrul de containere într-o singură aplicație auto-găzduită. Elimină necesitatea de a integra mai multe instrumente separate și oferă echipelor o platformă completă pentru ciclul de viață al dezvoltării software sub control organizațional deplin.
Auto-găzduirea GitLab elimină prețurile per utilizator și păstrează codul sursă, secretele CI/CD și rezultatele scanărilor de securitate pe infrastructura pe care o deții. Notă: pornirea inițială durează 3-10 minute, deoarece toate serviciile interne se inițializează — erorile 502 în timpul acestei perioade sunt normale. Minim 2 nuclee CPU și 4 GB RAM sunt recomandate pentru implementările echipelor mici.
Funcționalități cheie ale GitLab
Fluxuri CI/CD încorporate
Executorii de pipeline integrați automatizează testarea, construirea imaginilor Docker și implementările fără a se baza pe Jenkins sau pe servicii CI externe.
Registru de containere
Stochează și gestionează imagini Docker direct alături de codul tău într-un registru privat de containere încorporat.
Fluxuri de lucru pentru cereri de îmbinare
Revizuirea codului cu comentarii inline, reguli de aprobare și șabloane de cereri de îmbinare menține standardele de calitate pentru fiecare modificare.
Scanare de securitate
SAST integrat, scanarea dependențelor și detectarea secretelor identifică vulnerabilitățile înainte ca codul să ajungă în producție.
Urmărirea problemelor și planificarea
Tablourile, etapele, etichetele și foile de parcurs permit echipelor să planifice și să urmărească munca în aceeași platformă unde se află codul.
De ce să rulezi GitLab pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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