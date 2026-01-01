Implementează Coral Talk cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de comentarii cu sursă deschisă de la Vox Media care regândește discuțiile și moderarea pe site pentru redacții.
Alege un plan VPS pentru Coral Talk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Coral Talk
Coral este platforma de comentarii open-source construită de Vox Media pentru a susține discuții mai sănătoase pe site pentru organizațiile de știri, editori și creatorii de conținut. Înlocuiește widget-urile de comentarii terțe cu un sistem auto-găzduit, conceput în jurul realităților gestionării unei comunități: sarcini grele de moderare, actori ostili și necesitatea de a păstra datele publicului în propria infrastructură.
Folosit de peste 500 de redacții din 28 de țări, inclusiv The Washington Post și The Financial Times, Coral combină o experiență rapidă și accesibilă pentru cititori cu un set de instrumente de moderare special conceput pentru echipele editoriale. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează identitățile cititorilor, istoricul comentariilor și semnalele de implicare sub controlul tău deplin, în loc de un SaaS terț.
Funcționalități cheie ale Coral Talk
Set de instrumente de moderare
Filtrează și aprobă comentariile la scară largă cu cozi de reacții, liste de cuvinte interzise, semnalizare cuvinte suspecte și setări de moderare per-poveste, concepute pentru echipele editoriale.
Q&A și chat live
Comută o poveste în modul Q și A sau chat live pentru a găzdui sesiuni cu experți, discuții despre știri de ultimă oră sau interviuri structurate cu cititorii.
Implicarea autorului
Comentariile evidențiate, insignele de reporter și răspunsurile directe ale personalului permit jurnaliștilor să evidențieze cele mai bune contribuții și să răspundă cititorilor direct în cadrul discuției.
Autentificare unică
Integrează Coral în stratul tău de identitate existent cu SSO bazat pe JWT, furnizori OAuth sau conturi locale, astfel încât cititorii să își refolosească autentificarea pe site.
Confidențialitate și proprietatea datelor
Comentariile, profilurile și istoricul de moderare rămân pe VPS-ul tău în MongoDB, cu instrumente de export și ștergere integrate, compatibile cu GDPR.
Integrabil pe orice CMS
Un script de încorporare ușor integrează Coral în WordPress, Ghost, Drupal sau stive personalizate, fără a-ți bloca site-ul într-un singur CMS.
De ce să rulezi Coral Talk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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