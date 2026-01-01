Implementează Habitica cu instalare cu un singur click.
Aplicație de productivitate gamificată care transformă obiceiurile, activitățile zilnice și sarcinile într-o aventură RPG cu progresia personajului și misiuni sociale.
Alege un plan VPS pentru Habitica
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Habitica
Habitica transformă productivitatea într-un joc de rol unde finalizarea sarcinilor din lumea reală îți crește nivelul personajului, îți aduce aur și deblochează echipament. Creează obiceiuri pentru a urmări comportamentele recurente, sarcini zilnice pentru cele care se resetează în fiecare zi și sarcini unice pentru obiectivele singulare — lipsa oricăreia dintre ele îți costă sănătatea avatarului, creând o responsabilitate autentică prin mecanismele jocului.
Funcțiile sociale îți permit să te alături breslelor, să intri în provocări și să desfășori misiuni de grup unde echipele înving monștrii prin finalizarea sarcinilor împreună. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează toate datele despre obiceiuri, progresul personajului și istoricul social sub controlul tău, fără a te baza pe serviciul public.
Funcționalități cheie ale Habitica
RPG gestionarea sarcinilor
Câștigă experiență, aur și echipament prin îndeplinirea sarcinilor reale — crește nivelul personajului tău în același mod în care îți îmbunătățești obiceiurile.
Obiceiuri și zilnice
Urmărește comportamentele repetabile cu obiceiuri și setează sarcini recurente cu sarcini zilnice care se resetează în fiecare zi, cu penalități de sănătate pentru sarcinile ratate.
Misiuni de grup
Fă echipă cu prietenii sau colegii pentru a învinge monștrii împreună — fiecare sarcină finalizată provoacă daune, făcând ca responsabilitatea de grup să fie cu adevărat distractivă.
Sistem de clase
Deblochează clasele Războinic, Mag, Hoț sau Vindecător la nivelul 10, fiecare cu abilități unice care completează diferite stiluri de productivitate.
Recompense personalizate
Creează stimulente personale legate de finalizarea sarcinilor — folosește aurul câștigat pentru a debloca recompense din lumea reală pe care le definești tu.
De ce să rulezi Habitica pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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