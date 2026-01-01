Reducere de până la 69% pentru Kener

Implementează Kener cu un singur click.

Platformă open-source de pagini de stare pentru monitorizarea serviciilor și comunicarea incidentelor către utilizatori în timp real.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Kener cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Kener

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Kener

Kener este un sistem de pagină de stare open-source construit cu SvelteKit, care permite echipelor să monitorizeze serviciile și să comunice întreruperile în mod transparent. Acesta suportă mai multe tipuri de monitorizare — puncte finale HTTP/API, TCP, DNS, certificate SSL, ping, interogări SQL, heartbeat-uri și servere de jocuri — fiecare fiind urmărit și afișat pe o pagină de stare publică cu istoricul disponibilității și diagrame ale timpului de răspuns.

Auto-găzduirea Kener pe VPS-ul tău menține toate datele de monitorizare și istoricul incidentelor sub controlul tău. Instanța Redis inclusă gestionează cozile de sarcini și caching-ul, în timp ce datele aplicației sunt stocate în SQLite în mod implicit — nu este necesară o bază de date externă. Primul utilizator care se înregistrează pe instanță devine administratorul.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Kener

Monitorizare multi-protocol

Monitorizează endpointuri HTTP, porturi TCP, înregistrări DNS, certificate SSL, ținte ping, heartbeat-uri și servere de jocuri dintr-un singur panou de bord.

Gestionarea incidentelor

Creează rapoarte de incident cu cronologii de stare cu marcaj temporal, postează actualizări continue și arhivează soluțiile pentru un istoric transparent al întreruperilor.

Întreținere programată

Anunță întreruperile planificate în avans, astfel încât utilizatorii să vadă perioadele de mentenanță viitoare pe pagina de stare înainte ca serviciul să fie întrerupt.

Notificări multicanal

Alertează-ți echipa prin email, Slack, Discord sau webhooks în momentul în care un monitor își schimbă starea sau revine.

Insigne de stare încorporabile

Adaugă badge-uri de stare live sau iframe-uri la documentația ta, site-ul web sau tabloul de bord al aplicației pentru a afișa starea serviciului direct.

Acces bazat pe roluri

Invită membri ai echipei cu roluri distincte să colaboreze la actualizările incidentelor și să monitorizeze configurația fără a partaja accesul de administrator.

De ce să rulezi Kener pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Începe acum

Explorează mai multe aplicații de implementat

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma este un instrument de monitorizare auto-găzduit cu un design deosebit

Implementează
Alerta

Alerta

Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare

Implementează
Apache Druid

Apache Druid

Bază de date analitică în timp real pentru interogări OLAP în mai puțin de o secundă pe date de evenimente în flux

Implementează
Vezi toate aplicațiile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.