Implementează Kener cu un singur click.
Platformă open-source de pagini de stare pentru monitorizarea serviciilor și comunicarea incidentelor către utilizatori în timp real.
Alege un plan VPS pentru Kener
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kener
Kener este un sistem de pagină de stare open-source construit cu SvelteKit, care permite echipelor să monitorizeze serviciile și să comunice întreruperile în mod transparent. Acesta suportă mai multe tipuri de monitorizare — puncte finale HTTP/API, TCP, DNS, certificate SSL, ping, interogări SQL, heartbeat-uri și servere de jocuri — fiecare fiind urmărit și afișat pe o pagină de stare publică cu istoricul disponibilității și diagrame ale timpului de răspuns.
Auto-găzduirea Kener pe VPS-ul tău menține toate datele de monitorizare și istoricul incidentelor sub controlul tău. Instanța Redis inclusă gestionează cozile de sarcini și caching-ul, în timp ce datele aplicației sunt stocate în SQLite în mod implicit — nu este necesară o bază de date externă. Primul utilizator care se înregistrează pe instanță devine administratorul.
Funcționalități cheie ale Kener
Monitorizare multi-protocol
Monitorizează endpointuri HTTP, porturi TCP, înregistrări DNS, certificate SSL, ținte ping, heartbeat-uri și servere de jocuri dintr-un singur panou de bord.
Gestionarea incidentelor
Creează rapoarte de incident cu cronologii de stare cu marcaj temporal, postează actualizări continue și arhivează soluțiile pentru un istoric transparent al întreruperilor.
Întreținere programată
Anunță întreruperile planificate în avans, astfel încât utilizatorii să vadă perioadele de mentenanță viitoare pe pagina de stare înainte ca serviciul să fie întrerupt.
Notificări multicanal
Alertează-ți echipa prin email, Slack, Discord sau webhooks în momentul în care un monitor își schimbă starea sau revine.
Insigne de stare încorporabile
Adaugă badge-uri de stare live sau iframe-uri la documentația ta, site-ul web sau tabloul de bord al aplicației pentru a afișa starea serviciului direct.
Acces bazat pe roluri
Invită membri ai echipei cu roluri distincte să colaboreze la actualizările incidentelor și să monitorizeze configurația fără a partaja accesul de administrator.
De ce să rulezi Kener pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare